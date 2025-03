Ante la necesidad de contar con servicios de estacionamiento en restaurantes y para evitar afectaciones contra los comensales, el número de valet parking regulados creció en Guadalajara, principalmente en el Centro, Chapalita, Providencia y Chapultepec, además de avenidas como Guadalupe, Las Rosas, Terranova y México. La primera recomendación para los comensales es exigir que el establecimiento cuente con una póliza de seguro contra daños. De lo contrario, evite dejar las llaves en ese negocio.

Carlos Wolstein, especialista en correduría de seguros con más de tres décadas de experiencia, explicó que lo mejor al momento de utilizar este servicio es verificar que estén en regla, pues se pone en riesgo el patrimonio de las personas. Esto porque, comentó, al momento de entregar las llaves del vehículo a un servicio de acomodadores se está cediendo la responsabilidad a un tercero. Y si éste especifica en el boleto que no se hace responsable por daños o robos en caso de que ocurra cualquier incidente, o que se haga un mal uso del mismo, la responsabilidad recae completamente en el propietario. Y el seguro vehicular del particular podría no hacer válidas sus garantías.

Por eso lo mínimo que debe exigir una persona cuando deja su vehículo en un servicio de valet parking es que se cuente con el permiso en regla, que tengan una póliza de seguro vigente donde la empresa se responsabilice de cualquier daño o robo del coche (parcial o total) y que se le informe al propietario o conductor dónde se estacionará su unidad, considerando si se trata de la calle, un estacionamiento público o privado.

De acuerdo con la alcaldía, hay 217 negocios regulados, en los que su operación es avalada por la autoridad tras cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Estacionamientos para evitar acciones que perjudiquen a los clientes. En 2019 eran 121 establecimientos con permiso.

El reglamento ordena contar con licencia, concesión o permiso para brindar el servicio, ofrecer un comprobante de recepción del vehículo, contar con póliza de seguro vigente que haga frente a cualquier daño o por el robo del automóvil, parcial o total.

Lo anterior es importante para hacer frente a casos como el ocurrido el 3 de marzo pasado en la Glorieta Chapalita, donde uno de los valet parking chocó una camioneta contra un auto, que terminó contra un poste. Y el conductor huyó.

A Rosario, un trabajador de la zona de Providencia le robó el kit original de su vehículo, que tenía los cables de energía, gato y herramienta, además de sus lentes. En cuanto lo notó, al día siguiente acudió a hablar con la empresa, pero el personal no se quiso hacer responsable “porque el boleto claramente así lo especificaba”. “Me pareció muy molesta la respuesta, porque prácticamente es darles permiso para robarte lo que quieran. Una cosa es no verificar al personal que contratan, porque no todas las personas son deshonestas, y otra cosa es no responsabilizarse de eso con sólo poner una leyenda en letras chiquitas detrás del boleto, que te entregan cuando dejas tu coche”, lamentó la mujer.

En el caso de Zapopan, el número de empresas avaladas por el Ayuntamiento disminuyó, al pasar de 87 a 29 en el mismo periodo.

“Si el boleto dice que no se hacen responsables, estamos perdiendo todo”

A inicios de marzo, Gisela dejó su camioneta en el autolavado que se hallaba a unos metros del gimnasio al que acude. Terminó su ejercicio y regresó por el vehículo, pero llegó la preocupación, pues le habían robado el automotor.

“Entregué mi papeleta y pagué, entonces fueron a buscar las llaves. Vi que empezaron a preguntar entre ellos quién la había lavado… y llegó el encargado a preguntarme si no había mandado a alguien por ella. En ese momento pensaba: ‘Esto tiene que ser una broma, ¿Dónde está la cámara escondida?’”.

Al final, quien lo lavó dijo que llegó alguien a decirle que era su unidad, que se le había perdido el papelito y se le hizo fácil entregarle la camioneta.

Después, el autolavado cambió la historia diciendo que habían llegado a amenazar al joven para que le diera las llaves. Puso una denuncia y actualmente sigue en curso.

Carlos Wolstein, especialista en seguros, explicó que dejar el automóvil en manos de un tercero, ya sea en un valet parking, un autolavado o con un bellboy, puede implicar riesgos que pocos conductores consideran. Advirtió que en caso de robo bajo estas circunstancias, el seguro del propietario del vehículo no cubre la pérdida. “Cuando entregas tu coche con todo y llaves a un valet parking, si se lo roban, no es un robo directo hacia ti, sino al servicio del valet. En ese momento, el responsable de contar con un seguro que cubra el robo es el valet parking, no el dueño del vehículo”.

Por eso, los negocios deben garantizar con una póliza de seguro los eventuales daños a las unidades.

Un problema frecuente es que muchos servicios de valet incluyen en sus boletos una cláusula donde establecen que no se hacen responsables por daños o robos. Esto deja al propietario del automóvil sin respaldo en caso de incidente. “Si el boleto dice que no se hacen responsables, estamos perdiendo todo, porque cedimos la llave”.

Se debe priorizar la revisión de las políticas de cada empresa antes de confiarles un vehículo. Algunos establecimientos cuentan con estacionamientos privados y seguros que sí cubren incidentes, pero en otros casos, los valets dejan los autos en la vía pública y almacenan las llaves en lugares expuestos.

“Cuando el valet parking usa un terreno cercado con portón, la póliza de seguro puede cubrir el robo. Pero si dejan los coches en la calle y las llaves en un pizarrón al aire libre, sin duda están expuestos a robos, porque cualquier persona puede tomar la llave, buscar el vehículo en calles aledañas… y llevárselo sin el menor inconveniente”.

En este sentido, Carlos Wolstein recalcó la necesidad de que más conductores aseguren sus vehículos, pues de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), sólo tres de cada 10 automóviles en Jalisco y en el país cuentan con cobertura, aumentando el riesgo de perder el patrimonio. “El riesgo que corremos al manejar es alto. Si sufrimos un accidente y solo el 30% de los autos están asegurados, habrá problemas graves”.

Por último, hizo un llamado a las autoridades para fortalecer la revisión y la regulación de los servicios de valet parking, así como de estacionamientos y otros espacios donde suelen entregarse los vehículos con todo y su llave, para exigirles que cumplan con los estatutos en la materia, incluyendo por supuesto una póliza y el que se responsabilicen por cualquier incidente que pudiera llegar a ocurrir mientras los coches están a su cargo.

“Si a los conductores se nos obliga a tener un seguro, a los valet parkings también se les debe exigir que cuenten con su póliza que pueda cubrir cualquier eventualidad, tal como lo establecen los reglamentos en la materia”.

¿Qué dice la Ley?

De acuerdo con el Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Guadalajara y el Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial, los requisitos para operar el servicio de valet parking son los siguientes:

Licencia municipal de la oficina administrativa del valet parking, expedida por Padrón y Licencias.

Informar a las personas su costo (o especificar que es gratuito con opción a propina en caso de así aplicar), la existencia de estacionamiento y dónde se encuentra y su horario.

Contar con lugar de resguardo para los vehículos, con su respectivo contrato o convenio certificado ante notario que avale la autorización de los cajones que utilizará.

Se podrá prestar el servicio de acomodadores únicamente si cuentan con lugar de resguardo. Además, está prohibido apartar lugar en la vía pública para estacionar los vehículos que utilicen el servicio de acomodadores.

Contar con póliza de seguro y copia del recibo que ampare su pago. Deberá garantizar responsabilidad civil, robo total y daños de los vehículos. El mismo debe estar a la vista del usuario, al igual que el permiso por parte del Ayuntamiento.

Deben responsabilizarse por los objetos que se dejen dentro del vehículo, siempre y cuando el usuario haya hecho del conocimiento de tal circunstancia al encargado del estacionamiento.

Deben contar con Identificaciones y licencias de los responsables y de los operadores, así como la licencia del estacionamiento donde serán resguardados los vehículos.

Los acomodadores deberán entregar un comprobante de ingreso al servicio, así como una ficha de cobro.

Pierden su camioneta por cuatro horas y la regresa “un escolta”

En enero pasado, Rebeca pasó un momento desagradable con un servicio de valet parking. Fue a cenar a un restaurante en Real Acueducto en Zapopan y dejó su camioneta de reciente modelo con los acomodadores y entró a comer.

Sin embargo, al salir comenzaron los problemas, pues cuando entregó el ticket al valet parking para que le dieran su vehículo, le comentaron que se trataba del comprobante de otro vehículo.

Ella dijo que se trataba de un error y los trabajadores se regresaron al módulo del valet por todas las llaves que tenían de camionetas, preguntándole, una por una, si alguna era la suya.

“El trabajador se fue y regresó otra vez para decirme que mi camioneta se la dieron a una señora cuyo esposo salió alcoholizado, se puso necio y aseguró que mi camioneta era la suya… y por eso se la dieron. Comenzamos a alegar con el valet sobre cómo era posible que entregaran un vehículo que no era suyo sólo porque alguien estaba alcoholizado y se puso necio”, contó la mujer.

Le dijo entonces a los trabajadores que la camioneta del señor debía estar en el estacionamiento, pero se puso peor, pues le dijeron que no, que el vehículo “se lo había llevado su escolta” y procedieron a intentar llamar a las autoridades para reportarla como robada.

“El valet nos pidió que no marcáramos porque según el escolta estaba por ahí. Pasaron varios minutos y cuando intentamos volver a hacer el reporte, le llamaron por teléfono a un trabajador del valet y dijeron que supuestamente el escolta había ido por nuestra camioneta a la casa del señor. Mientras todo esto pasaba marcamos a los números que venían en el ticket del valet, pero nunca nos respondieron y uno ni siquiera existía. El ticket ni siquiera estaba foliado. El valet jamás admitió su culpa”, criticó Rebeca.

Al llegar a su casa revisaron que no faltara nada de la camioneta; sin embargo, su preocupación fue más grande al desconocer qué había pasado con el vehículo durante las cuatro horas que la perdió de vista, pensando en que pudieron haber cometido algún ilícito. “La verdad es que todo fue muy raro. ¿Cómo es que los escoltas seguían en el restaurante mientras sus patrones supuestamente ya estaban en su casa? Me quedó clarísimo que el servicio de ese valet no tiene control de los vehículos”.

¿Qué debe cuidar?

Que el servicio de valet parking mantenga visible la licencia de operación municipal al año corriente.

Que cuente con póliza de seguro vigente ante cualquier eventualidad.

Que entregue ticket que exponga sus cláusulas y que éste no niegue su responsabilidad ante daños o robos.

Que especifique dónde se deja el vehículo y a qué distancia se encontrará. Debería tener un espacio de resguardo y no ser estacionado en la vía pública.

Que en el ticket se establezcan claramente el costo y horario de entrada.

