Recomiendan revisar movimientos ante falla de terminales bancarias

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) hizo un llamado a los usuarios que hayan tenido problemas al realizar pagos con sus tarjetas ante la falla que registró el proveedor Prosa, a fin de evitar mal aplicación de pagos ante bancos y que esto les genere problemas en sus cuentas.

En ese sentido, la Condusef explicó que se debe notificar de inmediato al banco del usuario en caso de registrar los siguientes movimientos:

Pago automático mal aplicado (domiciliaciones o cargos recurrentes)

No entrega de la cantidad solicitada en un cajero automático

Pago no acreditado en cajero automático o terminal punto de venta

Depósito no acreditado

Cobro no reconocido de comisiones

Otras operaciones similares.

"En el caso particular de cargos por pago de créditos domiciliados o cobros de algún servicio, los acreditados no deben tener afectación alguna o cobro de una comisión por pago tardío, toda vez que la imposibilidad de su pago derivó de un tercero, en este caso, de Prosa. En caso de que se presente algún problema, notifique a la brevedad a su institución financiera a fin de que solucione de inmediato", dijo la Condusef.

El organismo detalló que Prosa opera con alrededor de 38 instituciones bancarias, 18 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 15 Sociedades Financieras Populares, 17 Sociedades de Objeto Múltiple, 35 empresas de medios de pago (monederos, vales, servicios de pago digital), así como las principales telefónicas del país.

En ese sentido, según datos del Banco de México, se puede estimar que el número de operaciones diarias con tarjetas de crédito y débito es de alrededor de 16.4 millones, de las cuales el 82.2% se efectúa con débito y el restante 17.3% con tarjeta de crédito. Respecto a las domiciliaciones, el promedio por día es de 78 mil 300.

"La Condusef reitera su disposición para atender a los usuarios en sus 36 unidades de atención en el interior de la república, para brindarles apoyo si desean presentar alguna reclamación o en caso de tener una duda", explicó.

NM