Reactivación económica: hacia el mercado digital 

Aun cuando no podemos decir que la pandemia ya terminó, sí estamos viviendo el periodo de reactivación. Las empresas resistieron el duro golpe que avecinó el confinamiento y la realidad dejó muy claro que hacer negocios en la actualidad es desde la virtualidad; un área de oportunidad que no terminaba por convencer a los clientes, hoy resulta distinta.

Prognosis Marketing es una agencia de publicidad que se encarga de crear estrategias comerciales, inició en 2016 con la diferencia -entre otras agencias- de colaborar más allá de lo visual al crear alianzas con el consumidor para lograr los objetivos comerciales de ventas, posicionamiento de marca y desarrollo de productos. Bajo esta premisa tenían claro que el mejor vínculo era el camino digital y que ante el cierre total de negocios y resguardarse en casa, ellos llevaban ventaja.

Thania Bazan Espinoza es directora de operaciones y socia fundadora de Prognosis, asegura que la esencia de la empresa les permitió no sólo capitalizar las marcas con las que trabajaban, sino atraer nuevos clientes ofreciendo estrategias favorables.

Con la reactivación económica no dudaron en poner en marcha uno de sus objetivos: punto de venta en línea, aun y con escepticismo de algunos, se convencieron que el contexto actual obligó a subirse a la tendencia. Ahora -comenta Thania- se debe hacer de la mejor manera y teniendo una planificación clara, porque al ser “moda” no todas las empresas saben manejarse en línea.

Uno de los pilares que sostiene la agencia es la división de estrategias digitales y en ese sentido es que se capacitan constantemente para ofrecer las plataformas que conocemos pero que, día a día van cambiando por cuestiones de algoritmos, así que tienen un área específica para manejar el comercio electrónico en las mismas.

Innovar es la clave para que la economía vuelva a su cauce, y contar con un plan administrativo para solventar cualquier eventualidad. “Nosotros nos manejamos provisionando “es decir, adelantando los pagos que se pueden hacer. Esto les permitió y funcionó principalmente en los meses álgidos por la propagación del virus COVID-19, de esta manera van organizando los ingresos y analizando el comportamiento de los clientes, así como de los gastos mes con mes.

Reinvertir el ahorro es fundamental, averiguar sobre financieras que dirijan el capital. Thania está convencida que la asesoría ayuda a tener mejores resultados que reditúen el ahorro.

Existe una necesidad en recuperar lo que no se generó en los años anteriores y tener presente que el mercado evolucionó: ya no se compra igual que antes.

"Mi realidad está superando mis aspiraciones, no me imaginé a mi edad tener una agencia de publicidad y mercadotecnia".

- Thania Bazan Espinoza, Prognosis Marketing

Con los pies en la tierra

Hablar de poner un negocio en la actualidad puede parecer aventurado, el consejo de Bazan es poner los pies en la tierra; operar con lo que se tiene y se va generando, una vez que se habitúa a eso, se debe visualizar hacia el futuro y proyectar sobre algo tangible, no sobre una idea. Rodearse de personas correctas, ser constante y tener amor por lo que se hace es lo que le funcionó a una directora de operaciones que la vida la llevo por este camino: “Mi realidad está superando mis aspiraciones, no me imaginé a mi edad tener una agencia de publicidad y mercadotecnia”.

OPCIONES

Plan bien definido

Reinvertir el ahorro es fundamental, averiguar sobre financieras que dirijan el capital. Thania está convencida de que la asesoría ayuda a tener mejores resultados que reditúen el ahorro.

Existe una necesidad en recuperar lo que no se generó en los años anteriores y tener presente que el mercado evolucionó: ya no se compra igual que antes.

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

MQ