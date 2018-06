¿Qué es el "storytelling" y cómo te puede ayudar a conseguir empleo?

Durante un proceso de reclutamiento, un experto en Recursos Humanos puede revisar decenas de currículums al día. ¿Y sabes cuánto tiempo le toma darles un vistazo y decidir si los considera para el puesto o lo desecha? Tan sólo seis segundos. ¡Seis segundos para darte una oportunidad o tirarla por la borda!

Pero no te angusties: no tienes que hacer magia negra para hechizar a los reclutadores ni encontrar el hilo negro para crear un currículum perfecto. A decir verdad, una de las mejores técnicas para captar la atención de cualquier persona —y para mantenerla interesada en lo que dices— es contar una historia. Y los CV no son la excepción.

“Si cuentas una historia es más fácil que te recuerden y te consideren”, asegura Francisco Morlett, experto en mercadotecnia egresado de la UNITEC y socio director de @Storitellink, firma consultora especializada en crear currículums que cuenten una historia, tanto en lo visual como en el contenido.

Toma en cuenta estos consejos de Morlett para construir tu propio CV:

Define tu mensaje principal

La tentación de plasmar TODOS tus logros y cualidades en el papel es grande, pero debes resistirla. Guarda todo eso para la entrevista, y en el CV, limítate a responder lo siguiente: ¿Quién eres? ¿Qué has hecho para llegar a donde estás? ¿Por qué eres la persona ideal para tener una plática con el reclutador?

Procura que esa información quede concentrada en un apartado fácilmente identificable. En otro punto de tu CV resalta tus áreas de interés y de desarrollo. Si quieres que tu CV sea aún más efectivo, procura que tu información quede resumida en dos páginas como máximo.

Adapta tu CV al puesto al que estás aplicando

Ello implica tener dos o tres versiones diferentes de tu currículum, adaptadas a cada posición que pienses ocupar. También conlleva hacer “alineación y balanceo” de tus redes sociales, en especial LinkedIn y Facebook (procura poner filtros para que cierta información solo esté disponible para amigos y familiares).

Por otro lado, hay quien recomienda alinear el CV a la filosofía (misión, visión, valores) de la empresa en la que te interesa trabajar. Morlett no recomienda esto; en todo caso, lo recomendable es ver si estos valores empatan con los de la organización de tu interés. Si algo de la vacante no te gusta, será mejor que no la tomes.

Usa gráficos… con cautela

¿Vale la pena poner un esquema –como una línea de tiempo– donde quede claro quién eres a nivel profesional? La respuesta depende en buena medida de la posición a la que aspiras. Por ejemplo, para una vacante creativa se agradecerá un recurso así, pues se comunica rápidamente qué has hecho y en cuánto tiempo.

Pero también debes considerar otras variables. Si has cambiado de trabajo varias veces en poco tiempo, quizá no sean tan buena idea.

Incluye una historia personal

Tus pasiones y hobbies dicen mucho de ti, y la mayoría de las veces se convierten en algo que permite romper el hielo durante la entrevista.

¿Vale la pena que estas historias estén en tu CV? Sí: por allí puede partir el reclutador su interrogatorio. Acudir al gimnasio, correr maratones o participar en brigadas que salvan perros callejeros no te van a conseguir la vacante anhelada, pero ayudará a llamar la atención del reclutador y a que durante la entrevista te pongan mayor atención (¡y tú estés menos nervioso!)

Recuerda: al redactar tu currículum busca ser auténtico y deja claro cómo quieres que te perciba la gente: quiénes eres, cuál es tu pasión y qué te hace único. ¡Mucho éxito!

