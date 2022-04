¡Prepara tu cartera! Restaurantes y bares prevén aumentos de precios en Jalisco

Debido a un aumento de precios en los insumos, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Jalisco, prevé un incremento en el costo de las cartas de sus agremiados; incluso, algunos ya han comenzado.

“No necesitan ser restauranteros para darse cuenta que siguen subiendo las proteínas, siguen subiendo los combustibles, las verduras. Todo sigue subiendo"

“No necesitan ser restauranteros para darse cuenta que siguen subiendo las proteínas, siguen subiendo los combustibles, las verduras. Todo sigue subiendo, en promedio traemos un crecimiento de los insumos de los restaurantes de aproximadamente un cuarenta y tantos por ciento. Hay productos que subieron hasta el 200%, pero el promedio es el cuarenta y tantos por ciento. Es imposible ya en muchos restaurantes sostener las cartas como se venían sosteniendo desde hace tiempo”, expresó el presidente de la Canirac en Jalisco, Mario Ávalos.

Señaló que hay restaurantes que ya desde inicio de año comenzaron a tener “modificaciones”, algunos de manera paulatina para analizar qué puntos todavía pueden solventar los negocios.

“Lo que queda claro es que el incremento general no se lo puedes presentar al 100% en este momento a las cartas, no se puede tener un incremento tan fuerte, todo mundo está teniendo ese cuidado. Cada restaurante definirá el incremento, hay restaurantes que han empezado con un 5%, otros con el 10, tengo conocimientos de algunos casi del 20%, pero no es una medida que vayamos a definir como cámara”, añadió.

Por otra parte, dijo, existen muchas vacantes dentro de los negocios agremiados a la Canirac, por lo que hizo el llamado a la ciudadanía, de que, si conocen a alguien que no tenga empleo, lo manden a la industria restaurantera.

“Tenemos muchas plazas, muchos trabajos para ofrecer. Ahorita una gran limitante para generar nuevos espacios es la falta de trabajadores. En todos los lugares ahorita tenemos vacantes y no tenemos personal”, manifestó el presidente.

Cierran cinco mil restaurantes en pandemia

De acuerdo con el presidente de la Canirac en Jalisco, Mario Ávalos, debido a la pandemia por el COVID-19 cerraron aproximadamente cinco mil negocios asociados a la Cámara.

Si bien, previo a la contingencia había alrededor de 45 mil restaurantes y restaurantes bar en el Estado, llegó el momento en que eran alrededor de 40 mil.

Sin embargo, dijo, gracias a la reactivación económica se ha logrado que reabran y emprendan alrededor de cuatro mil negocios, con lo cual se acercan a las cifras registradas antes de la pandemia por el virus.

A nivel nacional, señaló, cerró entre el seis y el siete por ciento de los restaurantes. Según las cifras dadas a conocer por el presidente de la Canirac, en Jalisco los cierres representaron un 11 por ciento.

“Poco a poco, ahí se va trabajando. Los impactos de la pandemia no se han terminado, está equivocado el que crea que ya pasó todo y que de aquí en adelante vamos a tener un camino muy fácil, no. Faltan muchas cosas que faltan”, señaló.

JM