SIAPA: un replanteamiento obligado

Terminaron las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Estamos de regreso en la rutina y en la obligación de retomar los temas urgentes que “descansaron” durante dos semanas. Y uno de ellos es la discusión de las tarifas del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). ¿Aprobarán en el Congreso del Estado el 12.5% que solicitó el director Antonio Juárez Trueba?

Recientemente tomó forma una nueva postura: no basta con un aumento en la tarifa, y las diferentes voces, aún de los aliados naturales del SIAPA, están rebasando la postura inicial de la autoridad.

Hace tres semanas, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco apoyaba la postura de Juárez Trueba y del secretario de Gestión Integral del Agua del gobierno jalisciense, Ernesto Marroquín, para el incremento en la tarifa del agua. Ahora, la presidenta del Colegio, Mirna Avilés Mis, subraya que el SIAPA ha realizado “un manejo mediocre” no sólo en su operación, sino que también ha carecido de mantenimiento y prácticamente no ha tenido inversión.

La dirigente de los ingenieros civiles explicó en entrevista con este medio, el pasado 25 de abril, que los problemas internos del SIAPA deben entenderse desde una perspectiva que requiere más información, porque la sola distribución de agua potable en la ciudad de Guadalajara acumula problemas que no se atendieron durante décadas, y un quiebre del sistema es inminente.

Los diputados en el Congreso local deben ir mucho más allá de aprobar una tarifa para el cobro de agua potable: lo que se requiere es un programa completo y riguroso para que el SIAPA gestione más recursos justificándolos con un plan de trabajo, que elimine la cartera vencida (le adeudan más de 17 mil millones de pesos, aunque no podrá recuperarlos todos) y que establezca tarifas justas, que incluyan el pago para todos, sin privilegios por motivos legales, económicos o políticos.

Muchas veces se ha dicho que el bien más preciado y costoso es el que no se tiene, y con el agua puede suceder si el SIAPA colapsa. El escenario más inmediato no es si hay o no hay agua; el problema más grave es que el organismo que la suministra y que debe también sanearla y administrar la infraestructura del drenaje, puede quedarse inoperante. Eso significaría una inversión multimillonaria que debería tomarse de recursos públicos o por la vía de endeudamiento, pero mientras tanto, la ciudad podría entrar en una crisis por falta del líquido.

Paradójicamente, cuando no se está revisando integralmente un rescate completo del SIAPA, ya se emitió una convocatoria para la construcción de un segundo acueducto que garantice el abasto de agua en la ciudad, tomada del Lago de Chapala. El costo estimado supera los seis mil millones de pesos. ¿Y las obras complementarias para traer agua de la Presa El Zapotillo?

Una vez más, se está reaccionando para acceder a fuentes de abasto de agua, sea Chapala u otras, pero se está dejando lado la atención de los problemas internos en el SIAPA. Falta ese replanteamiento y no lo han presentado ni en el mismo SIAPA ni en la Secretaría de Gestión Integral del Agua.