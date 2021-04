Política de puertas abiertas da ventaja a México en el turismo

La política de puertas abiertas ofrece una ventaja a México en materia turística y le permitirá una recuperación más rápida que otras naciones, opinó Maribel Rodríguez, vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), organismo que reúne a 200 líderes de las compañías del sector más importantes del mundo.

Desde su punto de vista, el hecho de que el país no cuente con restricciones no significa que no haya seguridad, puesto que el personal está bien preparado en cuanto a protocolos sanitarios y materiales.

