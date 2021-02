Peugeot renueva su imagen y ahora es más elegante

Para representar una marca más potente, cualitativa y elegante, la automotriz Peugeot presentó la versión renovada de su logotipo que es el cambio número 11 en su historia desde 1850-

En este diseño, el emblema del león sigue presente en Peugeot y toma más fuerza con la silueta de la cabeza y una abundante melena.

El logo de Peugeot utilizado hasta hoy había sido lanzado en 2010, y este cambio va en sintonía con la evolución de la marca hacia los vehículos de gama alta.

"Es un signo distintivo, un símbolo de pertenencia, de reconocimiento. Es sinónimo de prestigio, de seguridad, de longevidad, de linaje. Con él y con su nuevo universo gráfico, Peugeotcombina la historia y la hipermodernidad", explica la marca en un comunicado.

Nuevo logotipo de Peugeot anunciado en febrero de 2021. ESPECIAL

Como parte de dicha estrategia, además de la renovación de su emblema, Peugeot estrenará sitio web y pronto hará el lanzamiento a la venta el nuevo Peugeot 308.

"Peugeot ha vivido todas las revoluciones: industrial, tecnológica, política, social, digital y, más recientemente, medioambiental —la transición energética y la movilidad libre de carbono se han convertido en el principal vértice de una estrategia de crecimiento sostenible. Todo ello conforma el ADN de Peugeot", detalla la comunicación de la empresa.

Peugeot: The Lions of our Time

Con el anuncio de su cambio de imagen, Peugeot lanza también su primera campaña de marca en 10 años, llamada "The Lions of our Time" dirigida a todo el público con la misión de conquistar un nuevo territorio universal: el tiempo.

Con la campaña "The Lions of our Time" quiere que todas las personas retomen el control de su bien más preciado: el tiempo, para transformarlo en un tiempo de calidad, en un tiempo de experiencias, más rico.

"Como marca generalista innovadora y de gama alta, Peugeot propone una experiencia que ofrece segundos, minutos, horas que no serán nunca rutinarios, ya sean online, a bordo de sus vehículos o en los puntos de venta", explica la empresa en un comunicado.

El escudo abre la vía a un ecosistema de marca que no se limita solo a la identidad visual. Incluye un cambio más profundo,