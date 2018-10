Pese a quiebra en EU, Sears crece en México de la mano de Carlos Slim

Lejos de llegar a una situación de quiebra como su homónima en Estados Unidos, Sears México está en un proceso de renovación para hacer frente a su competencia, con la apertura de nuevas tiendas, remodelaciones y migración a la parte online.

De acuerdo con el analista de Actinver, Carlos Hermosillo, la cadena de tiendas departamentales representa alrededor del 50 por ciento de los ingresos de Grupo Sanborns y está lejos de estar en la situación crítica que atraviesa en la Unión Americana, aunque no le ha ido también como a Liverpool o Palacio de Hierro.



Tan sólo para este año, la empresa contempla invertir alrededor de dos mil 300 millones de pesos para la apertura de 18 nuevas tiendas, de las cuales cuatro serán Sears, cuatro Sanborns y diez iShop, así como ampliaciones y remodelaciones.



No obstante, sus ventas mismas tiendas no son comparables con lo de su competencia, por lo que están en un proceso de reconversión de sucursales, cambio de imagen, modernización, e impulsando más el segmento de moda, ya que tradicionalmente se caracterizaba por electrodomésticos, muebles o ferretería.



En el segundo trimestre de este año, las ventas a unidades iguales de Sears México registraron una caída de 0.9 por ciento, según su reporte financiero; en tanto que las de Liverpool avanzaron 7.4 por ciento en este mismo periodo.



Hermosillo resaltó que las operaciones de la cadena en México estan poco ligadas a las de Estados Unidos, luego de que la firma de Carlos Slim se hiciera de la participación mayoritaria, ya que la proveeduría se maneja distinto y no con los mismos lineamientos que cuando tenía la participación de Sears directamente en el capital.



Y es que, desde julio de 2016, Grupo Sanborns posee una participación del 99 por ciento de Sears en México, tras la compra de una participación adicional del 14 por ciento de Sears Holding, por lo tanto, la operación puede considerarse independiente de la de la cadena en Estados Unidos.



"La estrategia comercial ha cambiado mucho los últimos dos o tres años, sobre todo en los últimos 18 meses, la cual ha sido determinada por el propio Grupo Sanborns... hoy están migrando a hacer algo más parecido a un Liverpool, porque está metiéndose mucho más a temas de moda, sobre todo ropa y calzado", afirmó.



El analista de la casa de bolsa señaló que si bien todo mundo está haciendo sus esfuerzos en ventas online, Sears y Grupo Sanborns llegaron más tarde, dado que los primeros en adoptar esta tendencia de forma más agresiva fueron Liverpool y Walmart.



La consultora Euromonitor señala a su vez que Liverpool fue el jugador más grande en los grandes almacenes el año pasado, la cual se enfoca en consumidores de ingresos medios y altos en las ciudades más grandes del país, ofreciendo una amplia gama de marcas nacionales e internacionales con un énfasis en ropa de moda y muebles de lujo.



Mientras que Palacio de Hierro es la única tienda departamental de lujo de México, que forma parte de su estrategia de diferenciación frente a sus competidores, cuyas categorías no se limitan a prendas de vestir, calzado y accesorios personales, sino que también incluyen electrónica de consumo, electrodomésticos de consumo y artículos para el hogar.

