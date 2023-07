Las vacaciones de verano han comenzado y nace el deseo de salir de aventura o cuanto menos de pasar un buen rato. Pequeños y grandes ya alistan las maletas, pero en el caso de los más grandes que están pensionados por el IMSS o ISSSTE, se hacen la pregunta de si en esta ocasión van a percibir un apoyo adicional con motivo de la prima vacacional, acá te dejamos la respuesta.

En México, las y los trabajadores que cuentan con el aseguramiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuentan con cada llegada de vacaciones la conocida prima vacacional, se trata de un sobresueldo equivalente al 25 por ciento del salario asignado para usarlo durante este periodo de descanso y empieza a otorgarse cuando toman sus vacaciones o cumplen un año de labor.

En el caso de los adultos mayores, en lo que corresponde al octavo depósito de su pensión en lo que va de este año no se espera contar con ningún saldo adicional, esto se debe a que las personas jubiladas ya no pertenecen al grupo de fuerza laboral, de modo de que no habrá prima vacacional u otro adicional programado.

Sus únicas prestaciones aseguradas para la temporada vacacional son su aguinaldo, consultas médicas y medicamentos mensuales, además de líneas de crédito, actividades culturales, deportivas y recreativas, capacitación para el trabajo y adiestramiento técnico, así como centros vacacionales y velatorios.

¿Cuándo caerá el depósito para los pensionados en el IMSS e ISSSTE?

En lo que refiere al octavo pago de la pensión para quienes están asegurados en algunas de las instituciones en cuestión, no se ha emitido ninguna novedad que tenga que ver con el adelanto de sus pagos, de modo que tendrán que esperar hasta la fecha indicada por cada dependencia que en el caso del IMSS se estará realizando aproximadamente el martes 1 de agosto, por su parte el ISSSTE hará el depósito el próximo viernes 28 de julio.

