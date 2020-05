Peleamos juntos o nos ahorcarán por separado: Xavier Orendáin

Tras ser cuestionado por su discurso del viernes, en el que respaldó al gobernador de Jalisco por las acciones tomadas para enfrentar la pandemia, Xavier Orendáin, presidente de la Canaco, sostuvo su postura. Negó que se tratara de un acto entreguista.

Dijo que la semana pasada, en Casa Jalisco, otorgó un voto de confianza al mandatario estatal y a su gabinete para liderar la reactivación de la Entidad.

“No hay nadie más preparado y más capacitado en este cuarto para conducir el barco como usted, gobernador”, comentó en la reunión de la Mesa de Reactivación Económica.

Pidió cerrar filas a todos los jaliscienses para privilegiar la salud, el empleo y la economía. “O peleamos juntos o nos ahorcarán por separado”.

�� Gracias por tu interés. Estoy muy bien de todo gracias a Dios. El discurso esta completo en las plataformas. Sostengo cada palabra en el contexto de la realidad que vivimos. Te deseo paz, bien y sobre todo salud. 40 personas que se pusieron de pie NO pueden estar equivocadas. pic.twitter.com/CfrPpMdCQg — Xavier Orendáin De Obeso (@PresidenteCCGdl) May 11, 2020

Ante las críticas, Orendáin también defendió la independencia de la Canaco. Afirmó que ha señalado lo que se hace bien y mal y también lo que puede mejorar.

“Es muy respetable que puedan considerar eso quienes no me conocen y quienes no conocen a la Cámara de Comercio en su actuar. Las causas que yo he empujado no tienen ningún tinte político partidista, yo no tengo ninguna intención política. La Cámara, históricamente, y un servidor hemos dejado claro que lo único que nos interesa es el bien ser de nuestra comunidad”, concluyó el empresario.