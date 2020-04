Pega COVID-19 en tráfico de pasajeros internacionales del GAP

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) dio a conocer que el tráfico de pasajeros internacionales en los 14 aeropuertos que administra disminuyó un 21 por ciento en el primer trimestre del año.

Al dar a conocer el reporte de operaciones de enero a marzo del 2020, el GAP informó que los 14 aeropuertos de GAP registraron una disminución de 161.9 miles de pasajeros totales, representando un decremento del 1.4% comparado con el primer trimestre del 2019.

Para el mismo periodo, la suma del tráfico de pasajeros nacionales experimentó un incremento de 676 mil pasajeros o 10.9 por ciento, mientras que el tráfico internacional tuvo un decremento de un millón 193 mil de pasajeros o 21 por ciento, en los 12 aeropuertos de México y

Montego Bay, Jamaica y los usuarios del Cross Border Xpress (CBX) dentro de la categoría de pasajeros internacionales en el aeropuerto de Tijuana.

La compañía también informó que no descarta utilizar líneas de crédito bancarias para financiar el capital de trabajo, así como la emisión de Certificados Bursátiles para financiar las inversiones de capital. El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de marzo de 2020 es de 10 mil 973.9 millones de pesos y al 23 de abril de 2020 asciende a 12 mil 211.8 millones.

No obstante, la compañía no puede asegurar el impacto que la pandemia y las condiciones económicas locales y globales pueda tener en la disponibilidad y condiciones de financiamiento, por lo tanto, no se puede asegurar la capacidad de acceder a financiamiento ni las condiciones.

La compañía realizó una valoración del riesgo que representa la cartera con las aerolíneas y los clientes comerciales en términos de liquidez, por lo que está reconociendo en el costo de operación una provisión por 46 millones de pesos como reserva de cartera incobrable en el primer trimestre del 2020.

LS