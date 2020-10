Pandemia frena programa de becas para el empleo

Aunque las reglas de operación para las becas de capacitación para el empleo fueron publicadas a finales de marzo, el programa no ha podido arrancar debido a la contingencia de COVID-19, pese a la alta necesidad de plazas.

De acuerdo con el Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (Mide Jalisco) hasta el pasado 30 de septiembre solamente se habían otorgado 54 becas de capacitación, lo que representaba solamente 3% de la meta total que se tenía contemplada para este año que es de seis mil 314 beneficiados.

“El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) se encuentra vigente y opera el Subprograma Capacitación para la Empleabilidad; las reglas de operación fueron publicadas a finales de marzo, sin embargo, el programa no había podido arrancar por la contingencia de COVID-19”, dice la página del Mide y agrega que las capacitaciones se encuentran “adaptando a las nuevas recomendaciones para no propagar contagios, por lo que el valor al corte de septiembre está por debajo de las metas planteadas a principio de año”.

Empleados del Servicio Nacional del Empleo confirmaron que las becas de capacitación fueron suspendidas.

“Ahorita el programa no está activo, ahorita como tal no hay un programa que esté activo en los centros que había”, explicó uno de los empleados y agregó que anteriormente había varias modalidades. “Una era el autoempleo donde la gente se capacitaba en panadería, repostería, carpintería ese programa ya no está activo”.

El Programa de Capacitación para la Empleabilidad dejó de operar desde marzo y anteriormente era conocido como Bécate.

“Ahorita esos cursos no existen, no se van a llevar a cabo este año. Esperamos que el próximo año se incorporen nuevamente”, añadió el trabajador quien pidió no ser identificado.

Las personas desempleadas actualmente son canalizadas para trabajar en diferentes empresas como call center, empresas de seguridad, de limpieza y de ventas por cambaceo, entre otras.