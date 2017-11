México 'no se levantará' de la mesa de negociación del TLCAN

México se mantendrá en la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Luego de las especulaciones sobre el descarrilamiento de los encuentros para modernizar el acuerdo comercial, el titular de la Secretaría de Economía (SE) federal, Ildefonso Guajardo Villarreal, señaló que el diálogo tripartito sigue su curso dentro de la quinta ronda.

“El que sale del TLC es el que no le gusta seguir en la mesa, no será México el que se levante de la mesa”, sostuvo Guajardo Villarreal.

Eso sí, el equipo mexicano trabaja para alcanzar acuerdos en defensa de los intereses nacionales.

Para el titular de la Secretaría de Economía, “mientras estemos en la mesa, mientras estemos negociando, sin duda, estamos creando las posibilidades de un acuerdo” con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, socios en el TLCAN.

El que en la quinta ronda de negociaciones del TLCAN, que se lleva a cabo en la Ciudad de México, no vaya a haber una reunión ministerial no quiere decir que no se esté dando seguimiento diario a las negociaciones y al diálogo entre las 30 mesas de trabajo, agregó.

“De hecho, ya en las negociaciones de la cuarta ronda, decidimos dar más espacio entre rondas y empezar ya a programar reuniones para el primer trimestre de 2018”, comentó.

Pero las cosas no parecen tan sencillas. Apenas esta semana, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, advirtió que la ruptura del TLCAN sería especialmente “devastador” para México y pidió que el país latinoamericano y Canadá “entren en razón” y acepten un nuevo pacto.

El fin del TLCAN “sería mucho más dañino para ellos que para nosotros”, dijo con dureza.

Guajardo Villarreal le respondió un día después recordando que muchas zonas de Estados Unidos, con fuertes relaciones comerciales con México, se verían afectadas por una eventual cancelación del tratado.

Mientras, el sector empresarial y comercial de México, muy dependiente de las exportaciones a Estados Unidos, sigue en vilo.

Además, la incertidumbre sigue afectando al peso, que lleva más de una semana arriba de las 19 unidades por dólar y columpiándose al ritmo de declaraciones cruzadas. Ayer el dólar cerró en 19.20 unidades en ventanilla

Respecto a la volatilidad de los mercados, el secretario de Economía de México puntualizó que es un ajuste en los mismos, “que va a estar así y hay que acostumbrarnos, mientras las negociaciones del acuerdo comercial sigan”.

Horizontes lejanos

Académicos de la UNAM aseguraron que estados de la unión americana como Texas y Michigan, debido a su amplia relación con México, estarían entre los más afectados en caso de un eventual retiro de Estados Unidos del TLCAN. Iowa, Idaho y Nebraska serían otros que manifestarían un drástico cambio en sus finanzas, sobre todo en el sector agropecuario. No obstante, para México es cada vez más necesario voltear hacia Oriente y mirar nuevos socios en la Cuenca del Pacífico.

Comenzaron trabajos en 30 mesas. EFE/J. Méndez

México juega de local, pero…

Juega en casa, pero México no parece tenerla fácil para lograr avances que le beneficien en esta quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) que inició ayer.

Sobre el papel, este encuentro no parece alejarse mucho de las reuniones anteriores. No obstante, tal y como informó la Secretaría de Economía de México, se buscará avanzar en las propuestas ya presentadas por los tres socios: México, Estados Unidos y Canadá.

Son 30 grupos técnicos los que analizarán las “propuestas presentadas” con anterioridad y avisarán a sus respectivos Gobiernos.

No obstante, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoció que hay temas donde parece que “no hay margen de maniobra”.

Estos son en el plano automotriz, textil, agrícola y de solución de controversias, donde hay peticiones de Estados Unidos “intransitables”.

En principio, las negociaciones se extenderán hasta marzo del 2018, apenas unos meses antes de las elecciones presidenciales en México del próximo julio.

Canadá ve un largo camino por recorrer

Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) son un “reto”, por lo que la renegociación tiene un largo camino por recorrer, dijo el jefe negociador de Canadá, Steve Verhoul.

Con respecto a los resultados de la quinta ronda de negociaciones, Verhoul señaló que “es muy temprano todavía para decir algo”.

Ayer se llevó a efecto el primer encuentro oficial de la quinta ronda del TLCAN. En esta quinta ronda solamente se espera la participación de los jefes negociadores, el estadounidense, John Melle, el mexicano Kenneth Smith y Verhoul, ya que los ministros de comercio decidieron que serían encuentros técnicos y no habría reuniones ministeriales.

Pero todos en Canadá son tan diplomáticos como Verhoul. Jerry Díaz, líder sindical canadiense, señaló que la modernización del TLCAN prosperará sólo si Estados Unidos retira su propuesta de reglas de origen para el sector automotriz.

“Esta cuestión de reglas de origen, creo que no prosperará si Estados Unidos mantiene la idea de que el contenido de producción nacional sea de 50 por ciento”, dijo.