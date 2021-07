Mercado internacional define precio de gas LP, no el país: especialistas

Aunque el Presidente López Obrador afirmó que el aumento de precio en el gas LP es porque cinco grandes empresas distribuyen casi la mitad en territorio nacional, especialistas señalaron que los precios los determina el mercado internacional, no el mismo país.

Raúl Rodríguez Reyes, investigador del ITESO, destacó que al no ser Pemex un gran productor de gas, la propuesta de una nueva empresa en el ramo tendría poco impacto.

Héctor Iván Del Toro, académico de la UdeG, señaló que fijar un tope de precios sería contraproducente.

Para Antonio Ruiz Porras, también de la UdeG, el precio está definido por los costos de referencia internacional.

Con reforma de EPN, el Gas LP no bajó de precio: Cofece

La Reforma Energética impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN) sentó las bases para que los precios del Gas LP se dispararan en la actualidad, señala la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), desde 2018 advirtió que la concentración de mercado por parte de un grupo reducido de empresas necesitaba ser vigilada por las autoridades para disminuir los impactos de las nuevas reglas de competencia.

Entre las acciones que propone la Cofece para ofrecer precios más competitivos a los usuarios destacan la expedición de permisos para que en instalaciones de tiendas minoristas y de autoservicio se ofrezca venta de cilindros de Gas LP.

También que los almacenes de Diconsa oferten el producto a la población vulnerable, mediante un esquema donde no sea una empresa del Gobierno el proveedor, sino una compañía privada que ganó una licitación pública, con el afán de asegurar un precio y servicio de calidad.

Y por último propone la regulación de las plantas de distribución para que se entregue el producto de forma segura para su transportación.

El 80% del gas que se consume en México es importado de los Estados Unidos, por cual su precio está definido a los costos de referencia internacional. “Dependemos de las compras en el mercado extranjero para cubrir las necesidades del país”,indica Antonio Ruiz Porras, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El especialista señala que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador es crear una empresa paraestatal para hacer competencia al mercado, “El sector gasero es un oligopolio, muy pocas empresas están en el mercado, lo que se busca generar alternativas para que el costo sea más accesible para el mercado local”.

El 60% del mercado nacional de Gas LP lo tienen seis empresas, que se distribuyen el territorio nacional. “Un competidor de esas mismas características de alcance y distribución puede ayudar a mejorar las condiciones de venta con los usuarios finales, pero siempre dependerá del precio y condiciones que se dicten internacionalmente”.

Ruiz Porras explica que el modelo de operaciones del “Gas del Bienestar” aún no está claro y puede ser un riesgo, “No conocemos sus alcance, funcionamiento, hay problemas de regulación por parte de la Secretaría de Economía, no de la Cofece como erróneamente lo señaló el Presidente”.

El mercado nacional del Gas LP está dominado por siete empresas que tienen más de 60% de la distribución y venta. SUN/Archivo

TELÓN DE FONDO

Otra paraestatal

“Estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a un precio justo. ‘Gas del Bienestar’ se va a llamar y se van a vender cilindros de 20 y 30 kilos”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su conferencia de prensa matutina. La propuesta incluye la constitución de una empresa estatal que tendrá por objetivo distribuir gas a precios justos.

Luego de una reunión con el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, el Presidente fijó un plazo de tres meses para que la empresa Gas Bienestar empiece a distribuir cilindros en Ciudad de México. “Pemex tiene gas y además lo importa, si es necesario, podemos importar más, tenemos el presupuesto”, dijo. También anunció que la Guardia Nacional cuidará los camiones distribuidores.

Actualmente el mercado nacional del Gas LP está dominado por siete empresas que tienen más de 60% de la distribución y venta. Junto a otra decena de grupos medianos, concentran hasta 90%, el resto con cerca de 300 grupos independientes.

Tres de cada cuatro hogares usan Gas LP

De lunes a sábado, con horario de 8:30 a las 13:00 horas, la plancha de “Tacos los pericos” está encendida para despachar desde el barrio de Analco tacos, lonches de barbacoa y otros guisos. Pedro Álvarez, dueño del local, explica que los constantes incrementos al gas LP son un problema que muchos comerciantes de comida libran todos los días.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que 76% de los hogares mexicanos utiliza Gas LP como principal combustible para la cocción de alimentos. El mismo estudio revela que el gasto para este combustible es de 3.5% de presupuesto de una familia, este porcentaje es mayor en aquellos casas de menores ingresos y disminuye conforme aumenta el gasto total de los hogares.

Así, el aumento en los precios DEL combustible puede generar efectos regresivos importantes, ya que los hogares con menores ingresos serían los más afectados, al destinar una mayor proporción de recursos para adquirirlo. En Guadalajara, el cilindro de 30 kg costaba a finales de 2020, 603 pesos, ahora vale 729 pesos por unidad.

La creación de “Gas del Bienestar” responde a la promesa del Presidente de no aumentar los precios de los combustibles. EFE/Presidencia de México

Es para cumplir promesas: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su propuesta de crear “Gas del Bienestar" es porque los distribuidores de gas que controlan el mercado no sólo perjudican la economía popular, sino porque lo dejan como un “demagogo y mentiroso” por no cumplir su promesa que no aumentarían los precios de los energéticos.

“Esto nos está perjudicando, porque entre otras cosas, además de afectar la economía popular, me está dejando a mí como demagogo, como mentiroso. Hice el compromiso que no iban a aumentar el precio de las gasolinas, diésel, luz y del gas y lo he logrado en las gasolinas, diésel, luz, pero aquí no puedo ¿por qué?”.

El Presidente reiteró sus críticas a la Cofece que no detuvo el monopolio de las gaseras porque es un “cero a la izquierda, está de florero, nada más de adorno”.