Exportación de automóviles enfrenta cambios clave en sus condiciones

Las autoridades estadounidenses eliminarán los aranceles sobre ciertas autopartes como motores, arneses y suspensiones, siempre que estos componentes sean fabricados en México o Canadá y estén destinados al ensamblaje de automóviles ligeros en territorio estadounidense.

Con esta actualización, también se dejará sin efecto el cobro acumulado de aranceles del 25% impuesto en marzo pasado a los autos ligeros provenientes de México y Canadá, medida que había generado preocupación en el sector automotriz.

La Secretaría de Economía mexicana confirmó que los cambios representan un alivio para los fabricantes de la región y refuerzan los compromisos del tratado trilateral.

Aunque, en caso de que no cumplieran con las reglas del T-MEC tenían otro arancel adicional de 25%, así como uno de 2.5%, por lo que pudieran llegar al 52.5% de aranceles.

"Todo el contenido T-MEC de los vehículos ligeros ensamblados en los Estados Unidos tendrá un arancel cero. Pagará arancel de 25% todo lo importado que no provenga de México, Canadá o Estados Unidos", dijo la Secretaría de Economía.

Habrá créditos fiscales a los productores estadounidenses de 3.75% del valor del automóvil en el primer año (2025-2026) y del 2.5% el segundo año (2026-2027), a fin de "disminuir la carga por arancel sobre todo aquello importado no proveniente de TMEC".

Se les aplicará con retroactividad dicha medida a las empresas estadounidenses que pagaron aranceles del 4 de marzo a la fecha.

No habrá duplicidad de aranceles, es decir, quienes paguen un arancel por automóviles, no pagarán el 25% que se impuso a productos de acero y aluminio, ni tampoco pagarán aranceles de 25%, impuestos para frenar el fentanilo y la migración, si se trata de productos que no cumplen con las reglas del T-MEC.

Los productores estadounidenses tendrán que pagar arancel del 25% por los componentes importados del resto del mundo.

Se mantiene "la posibilidad de deducir del 25 % del arancel a vehículos de exportación desde la región T-MEC el porcentaje de los componentes estadounidenses que estos contengan".

La dependencia afirmó que "el conjunto de medidas anunciadas otorga a México mejores condiciones de exportación que las que prevalecerán para otros países competidores".

Con las decisiones de la Casa Blanca se "permitirá a México mantener su participación en el mercado estadounidense dado que nuestros competidores en el resto del mundo pagarán un arancel significativamente mayor", dijo la Secretaría de Economía.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

ML