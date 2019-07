Los contratos laborales "son sagrados", asegura López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los contratos laborales "son sagrados", por lo que todo lo que por ley le corresponde a los trabajadores se tiene que respetar.

Tras señalar que carece de información respecto a que Arturo Alcalde, padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, es el abogado de Carlos Romero Deschamps, líder de los trabajadores de Pemex, el Ejecutivo federal reiteró que no se permitirán privilegios en su gobierno y que se acabó la impunidad.

En su conferencia de prensa matutina, sostuvo que no va a haber acuerdos extralegales o debajo de la mesa y que no se va a entregar dinero a líderes sindicales porque no hay ya "ningún privilegio para dirigentes".

Comentó que actualmente se revisa el contrato colectivo de trabajo de Petróleos Mexicanos (Pemex) con el sindicato y señaló que la indicación al director de la empresa productiva del Estado, Octavio Romero, es que todo se ajuste a lo legal y con austeridad.

López Obrador dijo no ser "sabelotodo" respecto a que la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no ha ejecutado la toma de nota del nuevo líder de los trabajadores petroleros, Mario Rubicel Rus García; "yo no tengo toda la información", expresó.

"No tiene por qué impedirse la toma de nota, en todos los casos los tiene que hacer, le voy a pedir que me informe porque hay un derecho, no es asunto ilegal, hay libertad de asociación y libertad sindical", puntualizó.

OA