El pasado año, en octubre del 2022, fue lanzada la propuesta de modificar la jornada laboral de 48 a 40 horas, en manos de la diputada Susana Prieto Terrazas, la cual garantiza al menos dos días de descanso; sin embargo, se espera que sea pudiera ser aprobada hasta el mes de septiembre del año en curso y mientras tanto sigue pendiente la duda, ¿Se reducirá el sueldo si las horas también son menos?

El poder legislativo de la nación sigue determinando los pormenores de la reforma y aún no está muy claro qué pasará con los sueldos de miles de trabajadores mexicanos, pero tampoco se ha dado noticia si se verá reducido el pago, sino que quedarán protegidos los ingresos de las personas que ya tengan un contrato firmado dentro de su empresa.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo vigente al momento, se señala en su artículo 51 que un empleador no debe y no puede reducir el salario a un trabajador sin el previo consentimiento y acuerdo del mismo, quiere decir que de hacerlo por su propia mano estaría violando las condiciones del contrato que pactaron y por ello podría ser sancionado.

Al ejecutar la reducción, tu contrato quedará anulado sin responsabilidad para el afectado y sería necesario solicitar la representación de la Junta de Conciliación y Arbitraje para mediar el asunto y la reparación de daño, la que estaría a favor de la clase trabajadora. Es importante mencionar que ninguna relación laboral se puede pactar exclusivamente por una de las partes, de modo que, de no llegar a un acuerdo, no implica la renuncia del empleado, sino que involucraría, en el más radical de los casos, la terminación de la relación laboral y la correcta liquidación y finiquito del ex colaborador.

Será hasta septiembre que se podría conocer las modificaciones de la reforma sobre la jornada laboral, pero no significa una serie de despidos masivos o cambios violentos en los contratos de los empleados, en cualquiera de los casos se cuentan con instrumentos legales para salir bien librados de la situación, por lo que hasta el momento la respuesta es que no se van a reducir los salarios.

