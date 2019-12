Jalisco, entre los mejores 50 destinos para viajar en el 2020

Jalisco fue seleccionado como uno de “Los 50 Mejores Lugares para Viajar en 2020” (“The Best Places to Travel in 2020”), según la lista de destinos del mundo publicada por la revista estadounidense Travel and Leisure.

En un comunicado el Gobierno del Estado informó que Jalisco fue el único estado de la República incluido en el listado de esta publicación en inglés, líder en contenido turístico dirigido al consumidor final, es decir, al segmento de turismo de placer

De acuerdo con la publicación, Jalisco fue elegido por su riqueza cultural y natural, su conectividad, los eventos y novedades en su oferta gastronómica y hotelera.

En la reseña la revista resaltó que: “En el estado de Jalisco, la tradición y la modernidad se mezclan de manera fantástica”.

De México, además de Jalisco, se menciona como destino el corredor turístico de Cabo del Este, en Baja California Sur.

Otros sitios con los que comparten esta distinción son Austria, Dubai, Rajastán, la Gran Isla de Hawaii, Estambul, Kioto y Kuala Lumpur, en Malasia, por mencionar algunos.

“Estar entre los 50 sitios del mundo para visitar en el 2020 es un gran logro para Jalisco y para los jaliscienses porque a pesar de los retos que enfrentamos como país y como estado, seguimos trabajando para impulsar nuestras fortalezas y el turismo es una de ellas. Es para sentirnos orgullosos de que destaquemos en el mundo por todo lo que ofrecemos a nuestros turistas”, comentó el secretario de Turismo, Germán Ralis Cumplido.

Para elegir los sitios imperdibles del próximo año los editores de la revista informaron haber tomado en cuenta las estadísticas turísticas, los grandes eventos que se realizan, las nuevas rutas aéreas y la apertura de nuevos hoteles y restaurantes.

También realizaron una encuesta con expertos como asesores de viajes, reconocidos escritores, conocedores de la hospitalidad y profesionales de la industria, para saber qué lugares tenían en la mira.

En cuanto a la descripción de Jalisco en el reportaje, se destaca la variada oferta de hoteles boutique, las innovadoras propuestas gastronómicas y su riqueza cultural.

De igual manera, en el texto se resaltan las nuevas propuestas hoteleras en Puerto Vallarta y Costalegre, así como la inversión en infraestructura y conectividad para trasladarse entre dichos destinos y desde Guadalajara, anunciadas por el gobierno de Jalisco.

“Desde la Secretaría de Turismo realizamos un intensa estrategia de promoción para posicionar nuestros destinos a nivel nacional e internacional y en 2020 continuaremos con el plan de trabajo para aumentar la afluencia y la derrama económica que beneficia a nuestra población”, añadió el funcionario estatal.

GC