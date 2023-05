Durante el Hot Sale bajan los precios en todos los mercados online, pero lo que no baja es calor en el Área Metropolitana de Guadalajara y aunque existen los aires acondicionados no todos podemos darnos ese lujo, además no podemos llevarnos el clima fresco a nuestros puntos de trabajo o a las habitaciones de nuestro hogar, por ello durante esta semana hay un producto ideal sin tener que invertir mucho y con el mismo efecto.

Comprar un ventilador también puede ser una alternativa, pero en la mayor parte de los casos solo mueve el aire caliente del lugar y acostumbran a ser muy ruidosos, por lo tanto si lo que deseas es un artefacto que da la sensación de un climatizador, pero que el mismo tiempo sea barato y portátil el Arctic Air se ajusta a tus necesidades.

Este aparato tiene una función refrescante funcional, tanto para interiores como exteriores, y aunque es de uso personal, su potencia fácilmente puede refrescar una habitación entera. Hablando de su tamaño, basta con decir que es una pieza portátil que puedes poner sobre tu mesa de noche, tu escritorio, la mesa de centro o algún rincón de tu cocina.

La portabilidad no es su único beneficio, el Arctic Air funciona con muy poca demanda de energía y se sustenta mediante un mecanismo ecológico, basta con agregar agua en el depósito para que pueda refrescar y humidificar el ambiente de tus entornos y, aunque se ve relativamente pequeño, su funcionamiento puede extenderse a un máximo de 10 horas.

Acaba con el calor durante la semana de Hot Sale porque se encuentra actualmente con un descuento del 46%, su costo se acerca al de un ventilador genérico, si los comparas te darás cuenta de la ventaja que tiene, revisalo desde la página oficial de Amazon y haz tu mejor compra.

