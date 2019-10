Fotogalería: Los 15 autos finalistas del Women’s World Car of the Year 2019

El proceso de votación para conocer el ganador supremo del Women’s World Car of the Year 2019 ha comenzado y estos son los finalistas:

Finalistas al Women’s World Car of the Year 2019

Audi e-Tron Quattro

BMW 3 Series

Citroën C5 Aircross

Ford Escape/Kuga

Hyundai Sonata

Kia XCeed

Porsche 911

Range Rover Evoque

Renault Clio

Lexus UX

Mazda 3

Tesla Model 3

Toyota Corolla

Volkswagen T-Cross

Volvo S60

Finalistas por categorías

Coche urbano

Kia XCeed

Renault Clio

Skoda Scala

Coche familiar

BMW 3 Series

Mazda 3

Toyota Corolla

Coche ecológico

Audi e-Tron Quattro

Kia Soul EV

Tesla Model 3

Coche premium

BMW 8 Series

BMW X7

Porsche Cayenne Coupé

Coche deportivo

Mercedes AMG A35/45

Porsche 911

Toyota GR Supra

Coche SUV

Citroën C5 Aircross

Range Rover Evoque

Lexus UX

Sobre el Women’s World Car of the Year

Renuka Kirpalani, miembro del jurado de la India, encabeza el comité de votación para el Women’s World Car of the Year 2019, afirma que “el sistema de votación utilizado en esta edición es el más igualitario que ha habido en los diez años de historia de los premios”.

"Hemos tenido intensos debates sobre cuál debía ser el mejor procedimiento a adoptar, teniendo en cuenta tanto las variaciones del mercado internacional como la disponibilidad de automóviles y, finalmente, hemos acordado una fórmula de votación muy justa”.

"Cada una de las periodistas que forman el jurado nominan a sus 10 mejores coches entre una lista de modelos elegibles. Estas nominaciones se cotejan y se establecen en las diferentes categorías, incluyendo una para el Premio Supremo. Con todos los candidatos propuestos, se elabora el listado de finalistas que utilizarán las jurados para elegir los ganadores finales".

La empresa auditora Gran Thompton, desde su oficina de Auckland (Nueva Zelanda), se encarga de recibir los votos y realizar el análisis final.

Además del ganador a mejor coche del Women’s World Car of the Year, el jurado también elige el Holly Reich Dream Car Award en honor a una jurado del Women's World Car of the Year que falleció en 2016 en Nueva York. En este caso, eligen el coche de sus sueños, el que les encantaría tener, si pudieran.

Por segundo año consecutivo, se anunciará el premio Woman Of Worth Award 2019, un premio que se concede a la mujer, que en opinión de las jurados, ha contribuido de manera significativa a potenciar el papel de la mujer en la industria automovilística o en el deporte del motor. La primera ganadora fue Fiona Pargeter, de Jaguar Land Rover, que recibió el trofeo en el Salón del Automóvil de Londres el pasado mes de junio.

Los ganadores se anunciarán en el Salón de Dubai

Los resultados de los premios Women’s World Car of the Year 2019 se anunciarán en el Salón Internacional del Automóvil de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, que se celebrará en el Dubai World Trade Centre entre el 12 y 16 de noviembre de 2019.

El jurado internacional del Women’s World Car of the Year está compuesto por 40 periodistas especializadas en motor procedentes de 33 países de todo el mundo. Como profesionales del motor, su objetivo es elegir el que consideran el mejor coche del mundo cada año y dar voz a las mujeres conductoras. Para más información, consulta www.womensworldcoty.com