Firmas españolas ‘conquistan’ el negocio eléctrico con 49% de IED

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que había mandado una carta al rey de España, Felipe VI, con el objetivo de que se hiciera un relato de agravios y pidiera perdón a los pueblos indígenas por la violación a los derechos humanos en la conquista de México por parte del país ibérico.

A 500 años de los hechos referidos por el político tabasqueño, las empresas españolas han logrado otra conquista en el país latinoamericano: el dominio del negocio de la generación eléctrica privada, incluidas tanto fuentes naturales como fósiles.

Información de la Secretaría de Economía indica que en los últimos cinco años la inversión extranjera directa en generación y transmisión eléctrica en México ascendió a 8 mil 609 millones de dólares, de los cuales 49.4 por ciento correspondieron a compañías de capital español, donde las energías renovables son las más importantes.

Es decir, las empresas de ese país europeo desembolsaron 4 mil 249 millones de dólares, 183 por ciento más que en el lustro anterior, el que va de 2009 a 2013.

Representantes de empresas ibéricas comentaron que México es relevante por la apertura de mercado que tiene con otros países, así como la diversidad de recursos naturales con que cuenta para la generación de energía.

“México es el destino ideal para la internacionalización de las empresas españolas”, comentó a inicios de marzo Jorge Mariné Brandi, consejero económico y comercial de la embajada del país europeo.

En lo referente a la electricidad generada por fuentes limpias, datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) muestran que en los últimos cinco años entraron en operación 31 plantas de energía eólica y solar para vender potencia a terceros, de las cuales 12 –casi el 39 por ciento del total– pertenecen a empresas de la nación europea o a sus filiales en México.

Con ello, España se convirtió en el principal desarrollador de ese tipo de energía en ‘tierra azteca’, por encima de Estados Unidos e Italia, según cifras de la misma fuente.

Entre 2014 y 2018, las compañías del país que preside Pedro Sánchez Pérez-Castejón invirtieron en estos proyectos mil 243 millones de dólares, los cuales representaron el 20 por ciento del total de recursos desembolsados en plantas que iniciaron operaciones.

Antonio Basagoiti, presidente de la Cámara Española de Comercio, resaltó que las firmas ibéricas también contribuyen al desarrollo de México a través de la transferencia de tecnologías para conocer bien la reforma energética”, agregó.

Ven futuro incierto

A pesar de que las empresas españolas del sector energético tienen confianza para mantener inversiones en México, la CFE revisará los planes de generación por fuentes renovables, pues según su director Manuel Bartlett, “la (energía) eólica y fotovoltaica son muy caras. No es cierto que sean baratas”.

“Tiene que haber el respaldo instantáneo y ese lo da la CFE y no nos pagan. Si las energías limpias, tan necesarias e importantes de promover, no pagan la transmisión, pues también resulta muy barata, pero si pagan el respaldo y la transmisión, no es barata”, sostuvo el funcionario.

A la fecha, hay en construcción 45 proyectos de empresas españolas de energía solar y eólica, los cuales representan inversiones por 6 mil 231 millones de dólares, según la CRE.

Miguel Alonso Rubio, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Española de Comercio, reveló que es válido entender lo que se está haciendo.

“Nosotros llevamos cuatro años trabajando con técnicos, abogados, y especialistas para conocer bien la reforma energética”, agregó.

En el primer bimestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se aprobaron 32 proyectos de generación eléctrica en México. NOTIMEX/Archivo

Comprometen 3 mil 752 MDD con AMLO

En el primer bimestre del gobierno de López Obrador se aprobaron 32 proyectos de generación eléctrica, los cuales significarán una inversión de 3 mil 752 millones de dólares, según datos de la Comisión Reguladora de Energía.

Este importe es muy superior a los 266 millones que se reportaron en el mismo lapso de la administración de Enrique Peña Nieto.

De los proyectos comprometidos entre diciembre de 2018 y enero de este año, 22 corresponden a la generación eléctrica por la vía solar o eólica, donde se destinará el 89.2% de las inversiones comprometidas.

Al respecto, Leopoldo Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), mencionó en el marco de la reciente inauguración del México Wind Power que en los próximos seis años el sector eólico puede complementar los esfuerzos que lleva a cabo el gobierno para fortalecer la soberanía energética de México y generar bienestar para el país, sus regiones y comunidades.