¿Está México en recesión? 6 indicadores que revelan el estado de la economía del gigante latinoamericano

Tras la sorpresiva renuncia del secretario de Hacienda de México esta semana, se desató una tormenta política en el país en medio de la discusión sobre el rumbo de la economía.

El escenario no es el mejor de todos, dado que la economía mexicana se contrajo 0.2% en el primer trimestre de este año, disparando las alarmas sobre una eventual recesión.

"Estamos aún muy, muy lejos" de una recesión, dijo esta semana el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien reemplazó en el cargo a Carlos Urzúa.

Urzúa publicó este martes una dura carta en la que expresó su desacuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por tomar decisiones de política pública "sin suficiente sustento".

"Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco".

Economía mexicana 2019

-0.2% PIB primer trimestre 3.5% Desempleo mayo 3.9% Inflación junio 2% Alza real de salarios junio 22% del PIB Inversión privada 0.6% Superávit fiscal primario (2018)

Fuente: BANXICO/INEGI/SHCP

En medio de esta polémica, el propio AMLO aseguró este viernes que no ve una amenaza de recesión.

"¿Por qué no dicen que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar en este tiempo?, ¿por qué no dicen que hay menos inflación que antes?", aseguró el mandatario.

La idea de que es posible que la economía de México sufra una contracción ha ido tomando cada vez más fuerza, luego que uno de los miembros de la Junta del Banco de México (banco central), dijera que los indicadores actuales "ya sugieren la posibilidad de una ligera recesión".

"No veo amenaza de recesión", declaró el presidente de México. GETTY IMAGES

A la misma conclusión llegó un informe de los bancos Bank of America y Merril-Lynch, que asegura que "México se encuentra en una recesión técnica", es decir, que se han registrado dos trimestres seguidos de contracción del crecimiento.

Intentando apaciguar los temores, el gobierno ratificó que mantiene su meta de alcanzar un crecimiento promedio de 4% durante su gestión y un superávit primario de 1% para este año (refiriéndose a que el Estado tendrá más ingresos que gastos).

En medio de la discusión, las voces disidentes no se han hecho esperar.

"Se han apagado" los principales motores del crecimiento, como la inversión pública y privada, el consumo y las exportaciones, advirtió el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.

Esta tormenta política ocurre justo cuando hay varios factores que generan incertidumbre, como la desaceleración económica a nivel internacional, las dudas sobre la ratificación del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, o los problemas al interior Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Tenemos una economía estancada", le dice a BBC Mundo Jonathan Heath, subgobernador del Banco Central de México (Banxico).

Si bien el consumo de los hogares se ha desacelerado y la inversión privada se mantiene sin mayores cambios, el país no está al borde de una recesión, apunta.

"Tenemos una economía estancada", le dice a BBC Mundo Jonathan Heath, subgobernador de Banxico. GETTY IMAGES

"Una recesión clásica es mucho más profunda. Se define como una contracción generalizada de la actividad económica que se extiende a los mercados laborales y cuya duración es de por los menos seis meses".

"Eso no es lo que está pasando en el país", dice Heath, argumentando que difícilmente se puede hablar de una recesión, si la producción manufacturera va al alza, no ha subido sustancialmente el desempleo y los salarios medios han registrado aumentos "no observados en mucho tiempo".

"Existen indicadores mixtos", agrega, con exportaciones lentas en el último trimestre, volatilidad en la industria de la construcción, que se suman a una caída continua en la producción de petróleo, junto a una política de austeridad del gobierno de AMLO.

Más allá del debate político y el clima de incertidumbre que existe en México por el futuro económico, estos son algunos de los indicadores que muestran la evolución de la economía en la última década, con datos del Fondo Monetario Internacional. Las cifras de 2019 son una proyección.

1- Producto Interno Bruto: para este año se proyecta un crecimiento económico estimado de 1.6%, menor que el 2% de 2018.

La dramática caída de 2009 (-5.2%) ocurrió en medio de la gran crisis financiera internacional.

2- La inflación proyectada para 2019 es de 3.8%, mucho menor que la del año pasado (4.9%).

Una inflación cercana al 3% ha sido definida como una meta deseable para la economía mexicana.



3- El desempleo llegaría a 3.4% de la fuerza laboral este año, bastante similar a la desocupación de 2018 (3.2%).

Organismos internacionales han hecho notar que una gran parte de los empleos en México no son de buena calidad, dado que generan un nivel de ingresos demasiado bajo.

4- El déficit fiscal se produce cuando los gastos de un gobierno superan los ingresos.

La proyección para 2019 es de -2.5% del PIB, levemente mayor que el registrado en 2018 (-2.3%).

5- La deuda pública se refiere al conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a particulares u otros países.

Este año alcanzaría un 54% del PIB, bastante similar al 53.5% del año pasado.

6- La pobreza se mide cada dos años, razón por la cual la última cifra oficial disponible es de 2016, de acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

La misma situación ocurre con el Índice de GINI, utilizado por los economistas para medir la desigualdad de un país.

En 2016 la pobreza en México fue de 43,6%. Este indicador se ha mantenido con muy pocas variaciones en la última década.

***

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!