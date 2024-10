Cobrar consciencia del sonido personal es una tarea de vida. Una de ellas al menos. Y lograrlo requiere un ejercicio de introspección más que de un entrenamiento vocal; sin embargo, al unir la forma y el fondo se adquiere una herramienta muy poderosa: una voz única capaz de comunicar e incluso de persuadir.

Marcelo Salazar, comunicador con 24 años de experiencia, ha dedicado gran parte de su vida enseñar a otros a armonizar con su propia voz para alcanzar sus objetivos. Central de Voces es el santuario donde hace posible la transformación, pero no sólo desde un micrófono sino desde el autoconocimiento.

Marcelo inició como locutor hace más de 20 años; prestó su voz en publicidad, cortometrajes, documentales y doblaje por lo que tuvo que prepararse en técnica vocal.

En ese camino surgieron dudas y con el tiempo llegaron las respuestas, una de las más importantes fue: ¿Naces con una voz o la voz se va construyendo a lo largo de la vida?

“Esa incógnita estuvo en mi cabeza y luego me di cuenta que nadie nace con una voz predeterminada y me contesté la pregunta. Investigando me di a la tarea de reunir fuentes de información y me di cuenta que la voz se va construyendo a lo largo de la vida, por lo tanto nadie nace con el destino de una voz bonita o fea o agradable o desagradable sino que hay muchos factores que intervienen en el sonido de la voz de alguien”.

El poder desde el interior

Todo es comunicación. Todo lo que decimos, cómo lo decimos y también lo que callamos. Una de las vertientes del trabajo de Marcelo se enfoca al nivel corporativo trabajando con empresas en las áreas de recursos humanos y entrenando equipos de ventas para desarrollar la herramienta más poderosa de comunicación que tienen. “Todo lo que sabes, tu formación profesional, tiene que salir por tu voz. Yo no me enfoco en la oratoria, en la forma, yo voy al fondo para que la gente entienda que la comunicación no va sólo de la mano de las palabras, va desde mucho más adentro”.

En su campo formativo Marcelo ha identificado que el 99.9% de las personas ignora que vive de su voz, por lo que inició un proceso de divulgación en redes y entrevistas para concientizar a la gente de ello y surgió la inquietud de impartir cursos, talleres y conferencias para hacer consciente a la gente de mirar hacia adentro y averiguar de dónde viene su voz. “La voz es la herramienta que te conecta con el mundo, es el sonido que te permite saber como estás, quién eres en realidad; por tu voz viaja tu historia, tus alegrías, desengaños, tristezas, todo lo que has vivido va viajando. No somos tan conscientes de ello pero cuando te das a la tarea de investigar un poquito más te vas dando cuenta del universo que hay en el sonido de tu voz”.

Encontrar un sonido auténtico

Marcelo comparte que a la mayoría de la gente no le gusta su voz, pero rechazarla es como anularla, por ello se acercan a Central de Voces; ahí aprenden a construirla desde el interior y llegan alumnos de todas las edades, desde los 17 años hasta profesionistas, y todos tienen un interés diferente. “Nacemos con una voz perfecta, pero a nivel social nos van limitando y silenciando la voz. Sólo se necesita sentir el llamado, un ‘hay algo en mi voz que necesito trabajar’, pero no desde el punto de vista del rechazo, yo le llamo entender que tu voz actual es el resultado de muchas cosas y que a partir de la consciencia que haces de ese sonido empiezas a cambiar tu relación con ella”.

Forma y fondo se fusionen en el proceso. Marcelo considera que la voz es como la estética: subjetiva, pero el proceso personal en el que acompaña a sus alumnos tiene como objetivo que la voz represente quién es cada uno. “No se trata de hablar bonito, trato de que la gente encuentre un sonido auténtico que los represente con su experiencia en este planeta. Eso genera confianza y credibilidad”. Y es entonces cuando se pierde el miedo y se logra impactar a nivel emocional de una forma más profunda de lo que podemos imaginar.

Comunidad en acción

Marcelo mantiene una comunidad activa a través de su sitio oficial www.centraldevoces.com y cualquiera puede unirse. “Todos los días envío un correo con herramientas, consejos y reflexiones acerca de la comunicación y de las emociones, no sólo de la voz. De esa manera la comunidad puede escribirme fuera de las redes sociales”, aunque mantiene contenido activo a través de todas las plataformas en donde publica sus cursos y talleres y en las que también comparte sus proyectos como músico en la agrupación Garam Masala.

CT