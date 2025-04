En México aproximadamente el 12% de la población presenta una enfermedad renal crónica, es decir, cerca de 13 millones de personas; lamentablemente, en muchos casos el problema ya se encuentra en etapa avanzada cuando se detecta. La hemodiálisis es uno de los principales tratamientos para estos pacientes y para ofrecer una experiencia médica integral acaba de abrir sus puertas Renal Care Clínica de alta hemodiálisis, una propuesta del doctor Ángel de la Torre Castañeda quien luego de años dedicado al tratamiento de estos pacientes en clínicas especializadas se arriesgó con una propuesta personal enfocada en el bienestar del paciente.

“Me empecé a desarrollar en el tratamiento hemodialítico principalmente, los pacientes me empezaron a buscar, se sentían bien con los tratamientos que les aplicaba, se sentían en confianza y seguros, platicando con mi esposa decidimos aventarnos a lo grande y abrir nuestra propia clínica”, comparte el director de la clínica. El proyecto fue una aventura de cinco meses y en marzo pasado abrió sus puertas al público.

Con la experiencia adquirida, para el doctor De la Torre, lo más importante es el trato al paciente, no sólo el tratamiento que recibe. “El paciente renal es un paciente muy abandonado, cuando se le hace el diagnóstico entra en un mundo desconocido y como médico se puede perder la sesnsibilidad sobre cómo explicarle los procesos y todo lo que está sucediendo en su organismo para que él pueda entender el proceso de su enfermedad”.

Sensibilidad es la palabra clave, pues esas tres o cuatro horas en las que un paciente recibe el tratamiento de hemodiálisis son fundamentales para la recuperación. “Muchos pacientes no tiene idea de cómo se está llevando su tratamiento, lo que se le está realizando en el momento de sus hemodiálisis, eso me ayudó a generar conciencia y a diferenciarnos de las otras clínicas en dar un tratamiento personalizado en base a los requerimientos del paciente”.

Experiencia que distingue

El doctor De la Torre tenía claro que no quería “maquilar” la hemodiálisis en su clínica. Estaba convencido que aplicar tres kilos por tres horas una y otra vez no era la respuesta para que el paciente tuviera una mejoría integral. “Lo que queremos hacer es un tratamiento en base a los requerimientos de cada paciente para que pueda sentirse mejor cada vez que venga. Manejamos variedades de filtros, variedades de de líneas, de ácidos y eso nos ayuda a diferenciar a cada paciente y aplicarle el tratamiento que necesita, no maquilar las sesiones. Lo que buscamos con el nombre de ‘alta hemodiálisis’ es personalizar el tratamiento y que el paciente se sienta seguro y en confianza”.

Las salas de hemodiálisis suelen ser comunitarias, es decir, una serie de sillones y máquinas uno junto a otro con cada paciente recibiendo su tratamiento; en Renal Care la privacidad es fundamental para que cada visitante se sienta tranquilo, por ello la clínica cuenta con 12 cubículos independientes equipados totalmente para las sesiones. “Se evita la experiencia de que un paciente vea al de al lado hablándole a sus familiares, o que se ponga mal durante el tratamiento, que también es común, y que estén los doctores y enfermeras tratando de reanimarlo; eso afecta psicológicamente su tratamiento, le hace replantear si quiere volver a ir”.

Para garantizar la privacidad, cada cubículo tiene su propa televisión, red wifi y aire acondicionado, máquinas de primer nivel y personal especializado. Eso genera confianza en el paciente, ya que puede estar un familiar a su lado durante su estancia y le ayuda a etar más tranquilo, a pasar más ameno el tiempo, que es de aproximadamente tres horas. En este proyecto en el que ha invertido su formación, su experiencia y su futuro, el doctor De la Torre tiene claro que es posible a través de la atención y los detalles hacer la diferencia en los pacientes con enfermedades renales y los familiares que viven el proceso junto a ellos.

Personal especializado

Para el director de Renal Care la especialización de su equipo es fundamental. “La mayoría de las clínicas contratan enfermeros generales; aquí no, aquí tenemos enfermeros certificados que han tomado cursos, maestrías, doctorados en la cuestión de hemodiálisis”, comparte orgulloso. En la clínica se cuentan con dos enfermeros, un nefrólogo, una nutrióloga, una psicóloga y dos médicos, además del personal base para el mantenimiento de la clínica que brindan atención a sus visitantes.

Fecha para recordar

Cada segundo jueves de marzo se conmemora el Día del Riñón, una fecha en la que el Sector Salud invita a la población a crear conciencia y realizarse análisis periódicos para identificar de forma temprana alguna anomalía en sus riñones.

En Jalisco se registran aproximadamente 530 mil pacientes con enfermedad renal crónica, este padecimiento es silencioso y el Estado se encuentra entre los de mayor número de pacientes en el país.

Puertas abiertas

Renal Care Clínica de alta hemodiálisis / Jaime Nunó 1260-A, Chapultepec Country / Horario: Lunes a sábado de 6:30 a 21:30 horas.

CT