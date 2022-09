La belleza es para siempre. Eso es lo que la firma Cherry Coll considera sobre el diseño de la joyería y tiene sentido, ya que en una pieza de oro y piedras preciosas se pueden contener las más poderosas emociones.

Hace un año la firma liderada por Martín Alonso Maldonado y sus dos hermanas logró despegar y encontró un nicho de mercado en el diseño de autor ya que, además de las colecciones exclusivas de Cherry Coll, un distintivo de la marca es dar la posibilidad a sus clientes de materializar sus propios diseños. “Decidimos diferenciarnos en el servicio. Puedes llegar con tu idea y lo hacemos posible. Tenemos un diseñador que se encarga de modelar en 3D una pieza” y dejarla como el cliente guste. Es decir, no sólo es una galería de metales y piedras preciosas, también es un taller a la medida del presupuesto de sus clientes.

Y es que si bien la joyería de la compañía se caracteriza por sus creaciones exclusivamente en oro, desde los 10 hasta los 18 kilates, navega en una amplia variedad de piedras preciosas naturales y cultivadas que hacen que un mismo diseño esté al alcance de todos los bolsillos, desde cristales Swarovski hasta diamantes certificados.

El catálogo disponible en su sitio oficial es un paraíso en anillos de compromiso y churumbelas. Lleva al usuario desde los diseños más clásicos hasta los minimalistas que, desde la perspectiva de Martín, es lo que destaca en la compañía. Y las posibilidades de compra van desde los diminutos piercings hasta los brazaletes más impactantes sin perder de vista el diseño de autor en collares y aretes.

Emprender con valor

Todo maratón inicia con un primer paso. Es así como Martín activó el proyecto familiar y mantiene una operación activa tanto en Sinaloa como en Jalisco, teniendo claro que nuestra Entidad es referente en producción no se vio limitado por la distancia. “Si tienen ganas de crear algo propio, anímense; mucha gente se queda en las palabras y las ideas, pero no dan el paso”. Martín sabía que debía arriesgarse, por lo que compró la primera máquina para imprimir joyería y eso lo impulsó a continuar. Se dio cuenta que cada pieza era posible y en cada una no sólo iba implícita la posibilidad de un cliente, sino de diferenciarse como marca.

Cherry Coll ha adquirido mucha experiencia en poco tiempo; la estrategia de venta es el objetivo. Actualmente los casi 36 mil seguidores con los que cuenta la marca a través de sus redes sociales le inyectan confianza para avanzar por un terreno sólido, pues de alguna manera son clientes potenciales que priorizan la compra en línea.

De momento la firma trabaja con talleres externos para realizar sus productos, así que el mayor reto a corto plazo es establecer sus propios talleres. “Podemos producir en cualquier lugar. Estamos produciendo en Culiacán y en Guadalajara, pero los proveedores de piedras y metales están en Jalisco”.

Y aunque la firma despegó en un momento donde la economía no terminaba de estabilizarse luego del difícil descalabro que significó el confinamiento, Martín tiene claro que el público siempre pagará lo que vale cada pieza. “La gente está consciente del valor del oro, y por ello no nos ha afectado tanto la inflación; sin embargo, en las importaciones sí hemos visto afectaciones. Por ejemplo nuestras cajas, que nos diferencian del resto, igual que las piedras que importamos, pueden variar notablemente el precio”. Pese a todo, nada detiene a los empresarios que hace un año iniciaron un proyecto con calidad select.

Visítalos en: www.cherrycoll.com o en Instagram: @cherrycolljewelry.

Saber más

Valor para siempre

En 1947 se acuñó la frase “Un diamante es para siempre” como parte de una campaña creada por Frances Gerety de la agencia de publicidad NW para persuadir al público masculino a comparar anillos de compromiso de diamantes.

En Jalisco se fabrica el 70% del producto de la industria joyera en México. En el país se realizan cuatro exposiciones anuales que reúnen a las firmas más destacadas. Dos de ellas se realizan en la Ciudad de México y dos más en Guadalajara.

CT