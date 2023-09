¿Cuánto durará la fortaleza del superpeso?

Los indicadores económicos hacen referencia al superpeso, esta condición de la moneda nacional frente al dólar estadounidense, qué básicamente se refiere a la fortaleza y apreciación del peso mexicano con relación a la divisa del país vecino. Pero ¿Cuánto durará?

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) respondió a dicho cuestionamiento con el análisis de Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible:

"La apreciación del peso frente al dólar se debe a varias razones que provocan que haya más demanda por pesos, es decir, que tener dinero en nuestra moneda sea más atractivo o necesario. Entre ellas están el envío de remesas y las altas tasas de interés en México, que pueden darle un mejor rendimiento a los ahorradores que tienen dólares. Predecir el tipo de cambio es una tarea muy difícil porque puede haber sucesos exógenos, como una posible desaceleración económica en China que provoque que muchos ahorradores quieran asegurarse ante una posible crisis".

Por otro lado, según los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Eufemia Basilio Morales y José Manuel Márquez Estrada, la actual valoración de nuestra moneda ante el dólar no durará, "a menos que se fortalezca la economía interna, especialmente el comercio".

De acuerdo a los especialistas de la UNAM, "la apreciación del peso se deriva de múltiples factores relacionados con la política mexicana, como las restricciones del gobierno, la contracción del gasto y no incrementar la deuda durante el periodo más difícil de la COVID-19", por lo que se prevé que el efecto económico al que se hace referencia tiene fecha de expiración.

Para concluir, Márquez Estrada declaró que un superpeso no es sinónimo de "mejores condiciones para la economía. En la coyuntura nos ha ayudado, pero este tipo de cambio no es sostenible. Tampoco sería tan deseable que se apreciara más el peso porque se encarecerían mucho las exportaciones mexicanas. Mantener un tipo de cambio fuerte a costa de mantener un crecimiento económico bajo no es negocio, la idea sería aprovechar esta coyuntura y procurar buscar mejores condiciones para hacer que este fenómeno tenga frutos en el mediano y largo plazos".

Es importante recordar que la tendencia del superpeso se puede revertir en cualquier momento.

OA