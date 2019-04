Coparmex Jalisco refrenda postura crítica ante gobiernos

Luego de refrendar su cargo como presidente en Jalico de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Mauro Garza Marín, sostuvo que mantendrá una visión crítica ante el actuar de los gobiernos en el país.

"Señalaré las malas decisiones de los gobiernos, no con el fin de exhibir o denostar la función pública, sino con el ánimo de sumar y proponer", destacó el empresario durante la LXIV Asamblea Anual Ordinaria de la Coparmex.

El empresario hizo un llamado a no regresar al México de décadas anteriores y apostar por una visión hacia el futuro. Aunque no mencionó textualmente al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo claras referencias a las acciones hechas durante su administración.

"No al México de las improvisaciones, las decisiones unipersonales y los caprichos. Sí al de los proyectos sólidos. No a las cancelaciones de grandes proyectos de inversión productiva que no suman a la certidumbre económica del país ni al capital social", refirió durante su discurso.

Garza Marín hizo un llamado a trabajar en cooperación gobierno, sociedad civil, academia e iniciativa privada para construir un país más competitivo, justo e igualitario. Además, exhortó a Ricardo Suro, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a combatir la corrupción e impunidad.

Por otro lado, pidió al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro el dar resultados que muestren a la Entidad como un líder que avanza en educación, competitividad e innovación y expresó su aprobación por ser una voz crítica que defiende la soberanía estatal.

Por su parte, Garza Marín se comprometió a que la Coparmex colabore en el desarrollo de los grandes temas que afronta el Estado hoy en día, entre los que se encuentran el garantizar la paz laboral, avanzar hacia modelos educativos modernos y promover la atracción de inversión en Jalisco.

