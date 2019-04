Señala Coparmex que gasolineras del Gobierno serían un retraso histórico

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walter, calificó como un "despropósito" las acusaciones del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, al culpar a las empresas gasolineras por los precios del combustible.

"Es desafortunado este amago por parte del Presidente de señalar que se van a construir gasolineras directamente por parte del gobierno. Sería un retroceso en términos históricos", externó.

El líder empresario apuntó que el sector privado no ha podido disminuir los precios del combustible al público porque Pemex, quien proporciona la mayor parte del suministro de hidrocarburo en el país, no ha abaratado los precios, por lo que no se puede culpar a las empresas por el costo de la gasolina.

Sostuvo que ha habido grandes avances en los últimos años en el tema gasolinero, al indicar que actualmente es la primera vez en la historia del país en que hay competencia y los consumidores pueden elegir entre diferentes opciones no sólo de precio, sino también de calidad.

Durante su conferencia matutina, López Obrador adelantó que cada semana dará a conocer los nombres de las gasolineras que oferten los precios más altos con el fin de evitar abusos.

Este martes el presidente de la Coparmex en Jalisco, Mauro Garza Marín, refrendó su puesto al frente del organismo empresarial. Destacó que tiene la intención de señalar las malas decisiones de los gobiernos, en referencia a las decisiones y acciones tomadas por el Gobierno Federal en lo que va del sexenio.

JM