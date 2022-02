Conoce los ciberfraudes más comunes y cómo protegerte de ellos, según la Condusef

Durante enero el recibo de Telmex de Carmen llegó de mil 184 pesos cuando normalmente paga 399 pesos, revisó el estado de cuenta y se percató que incluía cargos de 785 pesos por concepto de recargas de tiempo aire, las cuales nunca realizó. Al llamar al Telmex para reclamar, la operadora confirmó que fueron recargas realizadas desde la app de la compañía a tres números diferentes, pidió a Carmen cambiar sus contraseñas, procedió la reclamación y el dinero se reembolsó para los siguientes pagos.

Carmen nunca compartió sus contraseñas ni tenía descargada la app de empresa telefónica, pero si había activado su usuario Mi Telmex y ahí tenía domiciliado el pago del servicio. Después de la llamada con Telmex cambió sus claves, borró las que estaban almacenadas dentro de su computadora y en su cuenta de correo.

Actualmente los 15 esquemas de fraudes cibernéticos más comunes, son malware, que se trata de virus que entran a tus dispositivos después de dar clic a links con información, promociones u ofertas falsas; ataques basados en web; phishing, que son mensajes que llegan a través de correos o redes sociales y buscan que brindes información personal por medio de engaños.

También están los ataques de aplicaciones web; los spam; ataques DDos, que buscan inhabilitar sitios webs; usurpación de identidad; filtración de datos; insider threat, que son amenazas internas dentro de las empresas; Botnet, virus troyanos que atacan varias computadoras; manipulación física, daño, robo y pérdidas; fuga de información, ransomware (secuestro de información), ciber espionaje y criptojacking, según datos de la Asociación de Bancos de México (ABM).

De acuerdo con la ABM, los ataques impulsados por motivaciones financieras están en crecimiento, después de que durante años algunas de estas agresiones cibernéticas eran por cuestiones derivadas de activismo.

Para este año se pronostica que seguirán las ciberextorsiones basadas en el cifrado de información, es decir ransomware, que se refiere al secuestro de datos. También habrá incrementos de ataques de phishing, mensajes falsos; vishing, llamadas engañosas donde buscan sacarte información e ingeniería social aprovechando temas relevantes, como COVID-19, economía, empleos, temas bancarios y comercio electrónico.

¿Cómo evitar ser víctima de fraude financiero?

Todas las personas están expuestas a enfrentar algún tipo de ciberataque. Puede ser robo de identidad y que usen datos personales para tomar créditos a tu nombre; que hackeen tus redes sociales, Whatsapp o al dar información de seguridad en supuestas llamadas de los bancos.

En el caso de Whatsapp, cuyo robo de cuentas está creciendo, se recomienda verificar el número, lo cual se puede realizar accediendo a la parte de ajustes, luego se realiza la verificación en dos pasos y se pone una contraseña de protección.

Existen una serie de recomendaciones que la Condusef realiza para, en la medida posible, evitar caer en fraudes cibernéticos, por ejemplo, tener cuidado al navegar en la red y no dar clic a páginas sospechosas y siempre verificar que las plataformas tengan el protocolo de seguridad "htpps//" y un candado cerrado en la barra de direcciones.

Además, el órgano de verificación recomienda proteger las contraseñas, renovarlas cada cierto tiempo y no almacenarlas en dispositivos.

También se aconseja buscar algún software de seguridad para el celular, tablet o computadora. Sobre la correspondencia que llega a casa, ya sean recibos, paquetes, etc., es importante darle la importancia que se merece, por ejemplo al deshacerse de ella, siempre elimina la parte donde aparezca información personal.

Otro punto relevante para cerciorarte que no eres víctima de fraude, es revisar tu historial crediticio por lo menos una vez al año y verificar que no haya créditos que tú no solicitaste.