Con tecnología, ayudan a jóvenes a perfilar correctamente sus estudios universitarios

Con el propósito de ofrecer a los jóvenes una mejor orientación vocacional para elegir con certeza su carrera universitaria, emprendedores del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara encabezados por Andrea Cázares, desarrollaron Studersity, una página web con información de carreras y tests personalizados con la ayuda de inteligencia artificial.

Studersity se creó en marzo de 2017, y dentro de un mes la página comenzará a operar para recibir nuevos usuarios. “Al validar nuestra idea nos dimos cuenta de que sí había necesidad de una plataforma con toda la oferta académica del mercado, pero más en la oferta de orientación vocacional, ya que los jóvenes no sabían qué estudiar”, señaló Cázares, joven emprendedora de 21 años, cofundadora del proyecto.

Las deserciones y cambios de estudios en todo el país de acuerdo a cálculos de la propia aplicación, cuestan 34 millones de dólares al año. Según estudios del Instituto en Investigación en Psicología Clínica y Social (IIPCS), en algunos casos hasta cuatro de cada 10 estudiantes que empiezan una carrera universitaria se cambian o no la terminan.

“Queremos que el chico se enfoque a su carrera ideal y no abandone, y que no se decepcione en la parte personal y se deprima por una mala elección”, mencionó Cázares. Agregó que Studersity es un apoyo para mejorar la orientación vocacional en México, la cual no está siendo bien aplicada en las instituciones de educación media superior del país.

“Los profesores no están preparados para esta materia, ya que no tienen una experiencia de orientadores vocacionales. Por lo general son psicólogos o psicoanalistas, pero no se sumergen y ven toda la parte de orientación vocacional, ya que es muy compleja”, explicó Cázares.

La startup ha tenido apoyos de la incubadora del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara y de la aceleradora Plug and Play México.

Costo accesible

La particularidad de Studersity está en su test vocacional, desarrollado por especialistas del ramo de la educación y elaborado con mayor precisión, actualización y con el apoyo de inteligencia artificial que detecta gustos y habilidades de quienes lo aplican. El costo del examen es de mil pesos, cantidad menor a los cinco mil que cuestan otras plataformas similares.