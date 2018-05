Claves sobre ahorro voluntario que debes saber

Ahorrar para cuando seas viejo es de las mejores cosas que podrías empezar a hacer hoy y una de las formas más sencillas y efectivas, es la Afore. Según cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en los últimos cinco años, el ahorro voluntario creció 294% y en el primer cuatrimestre de 2018, el flujo de ahorro fue el más alto en la historia del sistema de pensiones al crecer 24.6 por ciento.

Esto quiere decir que las personas están cada vez ahorrando más de manera voluntaria a través de su Afore. Sin embargo, para nada es momento de echar las campanas al vuelo: Todavía se ahorra poco y/o se ahorra demasiado tarde para esta etapa de la vida. De acuerdo con Fundación Mapfre, solo 4 de cada 10 mexicanos reconocen ahorrar, especialmente entre los 18 y 29 años.

Te damos cuatro claves para que empieces a hacerlo ya.

Hoy es el mejor momento. Es esencial que empieces a ahorrar ya para tu retiro porque no te va a alcanzar. Esta situación se agrava si empezaste a cotizar ante el IMSS después de 1997 porque lo único que vas a tener para cuando seas viejo es lo que hayas ahorrado en tu Afore, eso si estás ahora cotizando ante el IMSS, si no, ni siquiera tendrás eso. Para los que hayan empezado a cotizar antes, tampoco es momento de echar las campanas al vuelo porque el sistema de pensiones en México, desde hace tiempo ya, es una bomba de tiempo, así que nunca está de más tomar medidas al respecto.

No te va a alcanzar si no ahorras. Este esquema de Afores no es precisamente el más benéfico para los trabajadores que no ahorran de manera voluntaria, ya que hará a los mexicanos que no ahorren por su propia mano, unos ancianos pobres. Lo que hoy aportamos de manera obligatoria corresponde a 6.5% de nuestro sueldo, lo cual para nada será suficiente. La OCDE sostiene que estas contribuciones obligatorias son demasiado bajas y que harán que la persona que no ahorre de manera voluntaria tenga al final de su vida laboral solo alrededor de 26% de su último salario. Si los chilenos, que tienen el mismo esquema, contribuyen 10% de manera obligatoria y ya se demostró que no les alcanzó, mucho menos a nosotros.

Ahorro voluntario puede ser el último salvavidas. Tu Afore es una opción, pero también lo puedes hacer a través de un plan personal de retiro, el punto es que no dejes de ahorrar. La OCDE sostiene que el aumento a la contribución obligatoria de entre 13% y 18% ayudaría a tener una tasa de reemplazo de 50% con una probabilidad de entre 75% y 90 por ciento. Para que ahorráramos de manera obligatoria tendría que reformarse la ley, sin embargo, si ahorras este porcentaje que te falta de manera voluntaria (es decir 6.5% y 11.5% más) podrías alcanzar esta tasa de reemplazo, la cual no es otra cosa que el porcentaje que vas a recibir de tu sueldo cuanto te retires.

Muchas formas para contribuir. En concreto, son seis formas, así que no hay pretexto. Ya sea que lo domicilies a una tarjeta de débito, deposites a través de tiendas de conveniencia, acudas a cualquier sucursal de tu Afore, le pidas a tu patrón que te lo descuente vía nómina, lo hagas por internet a través del portal de internet de tu Afore o que uses la APP Transfer para hacerlo.

SA