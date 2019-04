Casi cinco mil jóvenes, vinculados como aprendices en empresas de Jalisco

Luego de diez días de operación, ya hay 4 mil 770 jóvenes aprendices capacitándose en mil 500 empresas en Jalisco dentro del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, de un total de 268 mil aprendices ya vinculados a nivel nacional.

Estos datos se presentaron durante la firma oficial del convenio para respaldar "Jóvenes Construyendo el Futuro", firmado este jueves por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social federal (STPS), y las principales cúpulas empresariales de Jalisco.

"Existe el compromiso de trabajar juntos para resolver una problemática específica en nuestro país, un drama nacional: tener millones de jóvenes que no estudian ni trabajan no porque así lo quieran sino por no tener opciones ni alternativas", declaró Luisa María Alcalde, titular de la STPS nacional.

La meta principal del programa, que otorga 3 mil 600 pesos mensuales a jóvenes de 18 a 29 años para que se capaciten en el trabajo dentro de una empresa, será otorgar becas a 1 millón de beneficiarios para este año, y a 2 millones 300 mil en 2020.

Alcalde prometió que los jóvenes aprendices recibirán seguimiento para que, tras el año de duración del apoyo económico se vinculen al mercado de trabajo por medio de una carta de recomendación y la bolsa de trabajo del Servicio Nacional del Empleo.

El sector empresarial destacó que la cobertura médica ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), requisito del cual se encarga la STPS, les permitió tener mayor certeza para respaldar "Jóvenes Construyendo el Futuro".

"Tenemos un compromiso y una obligación moral de hacer algo grande por los jóvenes, y este proyecto puede impulsar más oportunidades. Ojalá seamos capaces de dotarles de herramientas y capacidades para que, una vez finalizados los doce meses de capacitación, obtener conocimientos que le permitan incorporarse al mercado laboral o emprender", declaró Mauro Garza Marín, presidente del Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex).

En otros temas, Luisa María Alcalde señaló que van por buen camino en el proceso de aprobación de la reforma laboral conforme a los acuerdos alcanzados en el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ante las presiones estadounidenses.

"Es un compromiso del poder legislativo tener las leyes secundarias de la reforma laboral aprobada en 2017, y también las acordadas en el T-MEC, y se complementan con un proyecto de Nación que respaldamos como libertad, democracia, transparencia y justicia imparcial. Vamos bien, se han logrado consensos importantes", aseguró.

Alcalde también se pronunció a favor de reformar el outsourcing o la subcontratación laboral a través de terceros, así como de elevar los salarios.

LS