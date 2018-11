Carlos Urzúa intenta dar calma tras caída de la Bolsa

Tras el desplome registrado por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el próximo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público salió a dar calma a los inversores. Carlos Urzúa indicó que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que entrará en funciones el 1 de diciembre, jamás apoyaría propuestas como nacionalizar el sistema de fondos para el retiro o utilizar el dinero de las reservas internacionales.

“Este asunto de las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro) no tiene ni pies ni cabeza, por supuesto que nosotros jamás respaldaríamos algo así. Estamos totalmente en contra”, dijo Urzúa.

Sumado a las tensiones entre México y Estados Unidos por la caravana de migrantes, la Bolsa registró una caída de 4.17% debido al nerviosismo que generó una iniciativa legislativa propuesta por el Partido del Trabajo (PT) para desaparecer a las Afores para que los fondos de pensión sean administrados por el Estado.

Esta fue la segunda debacle bursátil en menos de tres semanas relacionada con propuestas de la bancada oficialista.

El 8 de noviembre, la Bolsa se hundió 5.8% tras divulgarse una iniciativa de ley para reducir las tarifas que los bancos cobran a sus clientes en México, consideradas excesivas.

Al respecto, Urzúa dijo que su equipo promovió un encuentro el viernes pasado entre banqueros mexicanos y senadores del partido de López Obrador que supuso “un gran paso” para lograr acuerdos que ayuden a reducir los costos para los clientes bancarios el próximo año.

Por otra parte, el próximo secretario de Hacienda señaló que si bien las reservas internacionales de un país “siempre son tentadoras”, en todo el mundo hay legisladores o ciudadanos que piden tomar un poco de esos recursos, que en el caso de México actualmente ascienden a 173.8 mil millones de dólares.

“Es sumamente delicado, no sólo para México, para cualquier país del mundo, andar tocando reservas internacionales, más aún, no se pueden tocar las reservas internacionales, está en la Constitución, hay senadores o diputados que piensan que sí, pero no se puede, mejor las dejamos ahí”, añadió ante propuestas de algunos legisladores que piden usar estos recursos para el pago de deuda u otras acciones.

Refirió que el alto monto de reservas internacionales que tiene México, en una crisis o guerra mundial, “no nos duran ni cuatro meses para todas las importaciones que tenemos que hacer, siempre hay que pensar así, no piensen en el monto global, sino en qué se satisface con ese monto”.

Urzúa adelantó que desde el primer día de la nueva administración federal se entablará contacto “estrecho y directo” con inversionistas y calificadoras crediticias para darles detalles sobre el paquete presupuestal de 2019, cuya fecha límite de presentación es el 15 de diciembre.

Gerardo Esquivel se perfila como subgobernador de Banxico

Carlos Urzúa y Gerardo Esquivel durante conferencia de prensa ofrecida el lunes. SUN/A. Leyva

El economista Gerardo Esquivel será propuesto por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como subgobernador del Banco de México (Banxico), en sustitución de Roberto del Cueto, quien en días pasados renunció al cargo por motivos de salud.

El próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, informó que la propuesta de Esquivel a Banxico, quien era sugerido para ocupar la subsecretaría de Egresos, será sometido a aprobación, junto con Jonathan Heath, quien también será nominado como subgobernador del banco central en sustitución de Manuel Ramos Francia.

“La próxima semana, el Presidente electo enviará al Senado para su consideración las propuestas de los dos miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México: El doctor Jonathan Heath en sustitución del doctor Manuel Ramos Francia y el doctor Gerardo Esquivel en sustitución del licenciado Roberto del Cueto”, agregó.

Esquivel es reconocido por su larga trayectoria de docencia e investigación, tanto en instituciones nacionales, principalmente en El Colegio de México, como internacionales. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel III, y ha recibido diversos reconocimientos por sus labores de investigación, como el Premio de Investigación de Ciencias Sociales en 2015 y el Premio Nacional de Finanzas Públicas en 2014, mencionó el próximo secretario de Hacienda.

Indicó que Esquivel ha servido como consultor de diversos organismos internacionales, entre los que destacan el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BID, la CEPAL y la OCDE.