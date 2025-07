¿El próximo 1 de agosto se eliminarán los pagos en efectivo en las casetas que opera Caminos y Puentes Federales (Capufe)? Esta información ha circulado en algunos medios y portales de Internet, pero no es verdad.

En realidad, la transición del efectivo a los medios de pago electrónico se hará de manera gradual y tampoco habrá cambios en los TAGs para cubrir el peaje.

¿Se dejará de recibir efectivo?

Capufe explicó que no se tiene la intención de eliminar el uso de efectivo por completo, aunque habrá ciertos cambios en las plazas de cobro.

Esta dependencia aclaró que la transición busca que la mayoría de carriles funcionen con pagos electrónicos, pero aún quedarán carriles que admitan el efectivo, aunque en menor cantidad.

A través de redes sociales, Capufe ha explicado que esta iniciativa tiene por objetivo modernizar y agilizar los cruces en las plazas de cobro bajo su gestión.

Otro posible beneficio tiene que ver con la seguridad, particularmente, disminuir asaltos a los trabajadores y usuarios.

¿Habrá cambios en los TAGs para pagar las casetas de Capufe?

La información que circula en Internet también señala que, supuestamente, Capufe aceptará pagos electrónicos sólo con los TAGs de ciertas empresas. Sin embargo, la dependencia aclaró que no habrá cambios.

Tanto el TAG IAVE, Televía, PASE, EasyTrip y Víapass seguirán funcionando normalidad, tal y como lo venían haciendo desde hace tiempo. Ello se debe al acuerdo de interoperabilidad de Capufe con dichas empresas para el funcionamiento de sus dispositivos.

Si ya tienes un TAG no es necesario que compres uno nuevo, sólo recuerda recargarlo para que cruces las plazas de cobro sin contratiempos . Pero si no has conseguido el tuyo, en esta nota encontrarás el procedimiento para comprarlo.

Y para que lo tengas en cuenta: todos los dispositivos se pueden comprar a través de las página web oficiales de sus empresas o en puntos de venta físicos.

