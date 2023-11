El Buen Fin 2023 se acerca cada vez más, incluso algunas tiendas han comenzado a lanzar ofertas y promociones desde días antes, colocando una gran variedad de artículos y productos como pantallas, celulares, línea blanca, tenis, ropa, entre muchas cosas más.

Serán varias las promociones que lanzarán las tiendas participantes, incluso el pago con las tarjetas de crédito también traerán beneficios a los clientes con meses sin intereses, una muy buena opción para ir liquidando tu compra mes con mes.

Las tarjetas de crédito se han convertido en una gran ayuda para millones de personas por el tema del pago, sin embargo, se debe tener mucho cuidado al utilizarla pues en lugar de beneficiarte podría perjudicar económicamente.

En muchas ocasiones se lanzan productos que tienen un gran descuento y nos dejamos llevar muy fácil a tal grado de que lo terminamos comprando, cuando tal vez era algo que realmente no lo necesitas y terminas llevando algo debido a las emociones e impulsos.

Leobardo Martín Vázquez, académico en el área de finanzas de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) hizo unas recomendaciones a las personas para el próximo Buen Fin, mencionando que pueden aprovechar los descuentos en hacer pagos en cosas que normalmente hace uno durante todo el año.

“Habitualmente, siempre tenemos gastos programados, por ejemplo, la póliza de seguro, ya sea médico de vida o de auto, podríamos aprovechar el Buen Fin precisamente para pagar esas pólizas y diferir a meses sin intereses la colegiatura de los hijos, también podemos hacer una negociación y pagar esas colegiaturas en una sola exhibición”, mencionó.

El experto también dejó en claro que en caso de comprar artículos con la tarjeta de crédito a meses sin interese, estos sean porque uno realmente los necesita, ya sea en el hogar o de uso personal, pues comprar algo solo porque tiene descuento podría llevarte a tener problemas con el pago de tu tarjeta de crédito endeudándote.

“Vamos a suponer que se adquiere una sala que no necesito, pasando los meses ya no puede pagar esa mensualidad, cuál va a ser la psicología de la persona al momento de sentarse en la sala de su casa, se siente agobiada porque no la puede pagar y porque sabe que en esa sala donde está sentada hizo una mala compra porque fue un gasto innecesario”, dijo.

Finalmente señaló la importancia de que las personas aprendan a gestionar su vida financiera destinando el 90% de sus ingresos al día a día, reservando el 10% restante para el ahorro.

“El ahorro bien entendido, el ahorro verdadero es el que me lleva la inversión, el comprar a un precio mejor o más bajo, eso no es ahorro, el ahorro es la inversión. Entonces el 90 por ciento, con eso vivo, y el 10 por ciento va a el ahorro que se termina haciendo una inversión”, finalizó.

