Una de las fiestas más esperadas de Año Nuevo, que son garantía de diversión, música y ambiente, es Glam Party y en este 2025 no fue la excepción, pero justamente para celebrar estos años de fiesta este evento llega a su 18 aniversario y estuvo en grande. La cita fue en Punta Zuk- Wayuu Antro Bar en Manzanillo, Colima, organizado por Beyond / The Inmersive Experience Company y el planner fue Christian Frey, cuidando cada detalle para que todos pasaran una noche increíble.

Como ya es un clásico, el código del lugar fue color blanco y en complemento, el Antro Bar decoró con varias bolas disco y luces muy ad-hoc con la temática de Año Nuevo.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando los invitados esperaron hasta el amanecer para disfrutar de la hermosa vista a la orilla de la playa y darle la bienvenida al 2025.

Evento: Fiesta de fin de año. Fecha: 31 de diciembre. Lugar: Punta Zuk- Wayuu Antro Bar en Manzanillo.

CP