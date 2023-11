El Buen Fin celebra su decimotercera edición desde el 17 y hasta el día 20 de noviembre. Las promociones y descuentos ofrecidos por las tiendas participantes representan una buena oportunidad para llevarse a casa productos de gran utilidad a precios más accesibles.

Gracias a estas promociones, muchas personas ven un momento oportuno para estrenar o renovar sus artículos cotidianos, pero en medio de las numerosas promociones y ofertas, muchas veces los consumidores no logran decidirse por qué artículos comprar, es por eso que hoy te presentamos los artículos que más te conviene adquirir este Buen Fin.

¿Qué artículos es recomendable adquirir?

Para responder esta pregunta, debemos tomar en cuenta tres factores: el precio del producto, su uso y su utilidad.

Los electrodomésticos son una excelente opción para comprar durante las promociones, puesto que su durabilidad y uso compensan el precio a pagar y no pueden faltar en el hogar. Algunos de estos artículos son: televisores, refrigeradores, hornos de microondas, ventiladores, estufas o aspiradoras.

Los muebles son el alma de una casa, por lo que puedes aprovechar las ofertas para estrenar sillones, colchones, sillas y mesas, entre otros.

Los artículos electrónicos resultan otra excelente opción, ante el aumento de su uso, nunca estará de más hacerte con productos como: tablets, celulares, computadoras y laptops.

El vestir es una parte esencial del ser humano, así que comprar ropa de calidad gracias a los descuentos es una buena inversión a la imagen personal.

El entretenimiento también es una necesidad básica, y entre las promociones podemos encontrar juguetes para los niños (y los adultos que los disfruten), paquetes de viajes para tener la maravillosa experiencia de conocer lugares diferentes, o los boletos de avión en caso de preferir un viaje autoplaneado.

¿Qué debo tener en cuenta antes de comprar productos en promoción?

Antes de comprar un nuevo producto, es recomendable trazar un límite de presupuesto, de este modo evitarás gastar más de lo previsto.

También debes tener en cuenta tu capacidad de endeudamiento, de preferencia, que no exceda el 30% de tus ingresos mensuales. Ten precaución con los “ganchos” de publicidad, pues usan frases muy convincentes para motivarte a consumir. Si un artículo no está en tus necesidades, lo mejor es no comprarlo y evitar caer en las compras de impulso.

También es recomendable pedir la garantía cuando compres alguno de estos artículos, así como pedir tu comprobante de compra, conocer los términos y condiciones de las tiendas en las que compras, y conocer los precios y plazos de entrega.

Con estos consejos esperamos que puedas disfrutar de este Buen Fin, recuerda cuidar tus finanzas y disfrutar cada instante.

