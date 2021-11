Buen Fin 2021: Dan arranque en Plaza Midtown en Jalisco

Este mediodía se dio el corte de listón y arrancó oficialmente el Buen Fin 2021 en Plaza Midtown Jalisco, dando el banderazo inaugural el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Raúl Uranga Lamadrid.

El evento comenzó aproximadamente a las 11:30 horas en el centro comercial, donde estuvieron también presentes, Sebastián Hernández Méndez, titular de la oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la Zona Metropolitana de Guadalajara; Jesús Crespo, subdirector de operaciones de Parks operadora de la Plaza Midtown; Rafael Sánchez Archer, administrador de la plaza.

“En esta iniciativa en donde todos ganamos creemos que podemos rebasar sin problema alguno, los 11 mil 800 negocios y puntos de ventas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, participando con promociones y descuentos, tener un mínimo 4 mil 188 millones de pesos en derrama económica, que hace un 5.5% más de lo que obtuvimos el año pasado en la ciudad”, comentó el dirigente de la Canaco Guadalajara.

Uranga Lamadrid resaltó que a pesar de que la mesa de salud del Gobierno del Estado de Jalisco, aceptó que el aforo en centros comerciales aumente a un 85% aforo, estacionamientos a 80% y restaurantes a 90%, es importante que los ciudadanos sigan las normas de sanidad.

“Es indudable que hoy estamos más preparados que hace año y medio, se nota en nuestra reactivación económica, si bien es importante que sigamos sin bajar la guardia, usemos cubrebocas todo el tiempo en nuestras compras, gel y sana distancia, de una manera responsable y solidaria, a pesar de los días difíciles que hemos vivido por la pandemia este Buen Fin es una buena noticia, los invito a todas las personas y familias a venir a las plazas, corredores comerciales, incluido nuestro querido Centro Histórico de Guadalajara, aprovechar los descuentos y promociones que tenemos para ustedes”, señaló.

El evento comenzó aproximadamente a las 11:30 horas en Plaza Midtown Jalisco. CORTESÍA / Canaco GDL

Sebastián Hernández de Profeco espera que las empresas participantes en la Zona Metropolitana de Guadalajara realmente cumplan con sus promociones y descuentos, en dado caso que no puede llamar al teléfono del consumidor 800 468 8722.

“En caso de que las ofertas no sean reales vamos aplicar el rigor de la ley, años anteriores no ha sucedido, en lo que me ha tocado estar en Profeco siempre ha habido flexibilidad por parte de los comercios, se ha conciliado el 100% en el último año, hubo un monto recuperado el año pasado de un millón de pesos, ahora hemos seguido con diálogo junto con Cámara de Comercio y los distintos giros, ha existido capacitación, se les ha dado las reglas de juego, están empapados de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y estoy seguro que no habrá ninguna anomalía del Buen Fin. Invitamos a los consumidores si hay alguna situación estaremos al pendiente en el teléfono del consumidor de 9 de la mañana a 9 de la noche a disposición de todos, estaremos también en el Centro Histórico”, concluyó.

AC