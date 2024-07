Amazon Prime Day: así puedes abrir una cuenta antes del evento

La fecha para obtener los mejores descuentos en la plataforma de compras en línea Amazon Prime está cada vez más cerca. Si eres parte de las personas que quiere acceder a sobresalientes ofertas este mes de julio, quédate para averiguar cómo puedes hacerlo.

El Prime Day de Amazon es un evento de escala global en el que la corporación de comercio electrónico ofrece ofertas exclusivas a sus clientes miembros de Prime.

Cuando Amazon cumplió 20 años de existencia decidió celebrar un día de descuentos junto a sus miembros premium. Al día de hoy, la dinámica de compra, que ya se posiciona como una tradición en el consumo estadounidense junto a eventos como el Black Friday, lleva diez años de vigencia.

Este año, el evento comercial se llevará a cabo del 16 al 17 de julio y tendrá una duración de 48 horas , denominadas las “48 horas más famosas del mundo”.

Para ser parte del Prime Day es necesario contar con una cuenta Premium en la plataforma, cuyo costo es de $14.99 dólares mensuales o $139 dólares anuales, es decir, alrededor de $3 dólares y medio menos por mes.

Sin embargo, también existen otras opciones de membresías con descuentos, entre las que se encuentran Prime Access —para los beneficiarios de asistencia gubernamental— con un costo de $6.99 dólares al mes, y Prime Student —para universitarios entre 18 y 24 años— con un costo de $69 dólares por año.

Por otro lado, Amazon Prime también ofrece una prueba gratuita con duración de un mes para que los usuarios puedan tener una probada de todos los beneficios de una membresía, entre los que, además del Prime Day, se destacan otro tipo de descuentos y envíos gratis.

¿Cómo obtener una cuenta de Amazon Prime?

Para acceder a las mejores ofertas del Prime Day de este año, debes seguir los siguientes pasos. Considera que para ser Prime necesitas tener una cuenta sencilla de Amazon antes, si todavía no cuentas con ella, puedes crearla fácilmente.

Ingresa a amazon.com/amazonprime desde cualquier dispositivo móvil o computadora. Oprime “Probar Prime”. Da click en "Prueba gratuita de Prime" y sigue las instrucciones posteriores que aparecerán en la pantalla.

Al terminar el proceso, considera que la membresía se cobrará de forma automática al finalizar el periodo de prueba. Si no quieres que esto ocurra, recuerda que puedes cancelar tu membresía en cualquier momento.

Beneficios de Amazon Prime

Los beneficios que la plataforma ofrece a los usuarios con una membresía no se limitan únicamente a 48 horas especiales que llegan cada año, también existen beneficios permanentes.

En el ámbito de los descuentos, Amazon los ofrece en la reducción del costo de los planes mensuales de Amazon Music Unlimited, rebajas al surtir recetas médicas y ofertas especiales en Amazon Fresh y Whole Foods Market.

Por otro lado, Amazon Prime también te regala el acceso a otros beneficios, entre ellos, Amazon Prime Video, Amazon Music y juegos con Prime Gaming. Además del acceso a las ofertas Lightning 30 minutos antes que otros clientes y poder utilizar el programa Try Before You Buy.

Para finalizar, Amazon Prime también permite solicitar la tarjeta de crédito Amazon Visa o Prime Visa.

Al sumar todas estas ventajas, no hay duda de que el costo-beneficio de Amazon Prime para los amantes de las compras en línea es destacable.

MB

