Bosch va por mil empleados en 2020

El director comercial de la empresa automotriz y de tecnología Bosch México, Roger Eleutheri, confirmó que para el 2020 esperan otorgar trabajo a mil personas en Guadalajara, quienes estarán ocupando los diez pisos del nuevo edificio corporativo de Bosch en Plaza Sania.

Actualmente, la compañía alemana cuenta con 450 empleados en Jalisco, la mayoría ingenieros de software (70%), pero también ingenieros mecánicos, electrónicos y personal administrativo. Para finales de 2018, la expectativa es ocupar alrededor de 200 vacantes laborales, para llegar a tener entre 600 y 650 empleados.

“Hay muchas empresas internacionales en Guadalajara que pagan muy buenos salarios, por lo que hay que ser atractivo no sólo pagando mil pesos más, sino ofreciendo condiciones innovadoras y atractivas para trabajar, y darle responsabilidad a la gente inclusive de fallar y aprender de sus errores”, comentó Eleutheri en una reunión con medios de comunicación este martes.

Pese a la expectativa de nuevos empleos en Guadalajara, la compañía alemana reconoce que están teniendo dificultades en encontrar perfiles que se compatibilicen con las necesidades de Bosch, sobretodo ingenieros en software y jóvenes con interés en nuevas tecnologías como Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas, además de un buen dominio del inglés escrito y hablado.

“Los que hoy se gradúan en las universidades tienen un cierto perfil que, con las currículas que hoy existen, no siempre cumplen con los requerimientos que las empresas quieren”, explicó Eleutheri.

Ante ello, la empresa ha apostado por aterrizar la educación dual (surgido en Alemania) en tres sedes mexicanas (San Luis Potosí, Toluca y Ciudad Juárez). Sin embargo, Bosch todavía no cuenta con planes para aplicar en Guadalajara esta combinación curricular entre teoría en clase y práctica dentro de la empresa.

Otro problema con los perfiles de Bosch es el tiempo de permanencia de los jóvenes “millennials” en la compañía, quienes no suelen permanecer por mucho tiempo en la misma provocando fugas de talento. “No nos falta gente sino encontrar a los mejores, y encontrar a gente que se quede un buen tiempo con nosotros”, mencionó Eleutheri. “Los millennials son gente que por su naturaleza no quiere hacer lo mismo por varios años, si no les das oportunidades para crecer en tu empresa, de hacer cosas diferentes, se van”.

Bosch México confirmó la inauguración del edificio corporativo en Plaza Sania para noviembre de 2018, periodo en el cual las actuales operaciones de la compañía en la zona de Ciudad Creativa Digital (Calzada Independiencia y Juan Manuel), y el Centro de Software ubicado en Plaza del Ángel, se mudarán a los pisos de la plaza ubicada en Avenida Vallarta.

“Ya hay un plan de establecer a Guadalajara como segundo centro de administración en México, y hay funciones corporativas que se manejan desde Guadalajara a todo México, como los temas de recursos humanos”, explicó Eleutheri.

Cómo se anunció en Talent Land, Bosch invertirá 220 millones de pesos en Guadalajara este año, destinados principalmente a la operación de los pisos de Plaza Sania, los cuales deberán estar listos en 2019. Además, la empresa destinará en su nuevo edificio un espacio para desarrollar Inteligencia Artificial y Realidad Virtual, para el cual esperan atraer a entre 20 y 100 personas en los próximos tres años.

Actualmente, está en operaciones el espacio de co-working Bosch Connectory, operado en conjunto entre la empresa de tecnología y la compañía Central, en el cual, startups locales rentan espacios para planear y emprender sus proyectos con el apoyo de personal de Bosch.

Igualmente, Roger Eleutheri aprovechó para anunciar la próxima conclusión de una nueva planta de Bosch en Celaya, la cual costará 120 millones de dólares, dará empleo a mil 200 personas, y se inauguraría en 2019.

