A pesar de la reticencia que tienen los medios tradicionales para aceptar las criptomonedas como método de pago, algunas empresas de renombre ya las han aceptado.

Actualmente, medios de comunicación importantes han publicado notas sobre los conceptos básicos de las criptomonedas como los Bitcoins.

Hace cinco años se habría afirmado que las criptomonedas no constituían un buen negocio, pero en 2022, muchas cadenas de tiendas nacionales ya aceptan Bitcoin como método de pago.

Ahora en 2022, algunas de las principales cadenas minoristas y comerciantes en línea ya aceptan Bitcoin.

Las siguientes nueve compañías subsidiarias del S&P500 aceptan bitcoins para el pago de sus clientes, que al trabajar con socios fintech, brindan seguridad en sus puntos de venta.

Starbucks

Starbucks: Desde marzo de 2020, la famosa cadena de café acepta BTC por medio de una plataforma operada por Bakkt, un custodio de activos digitales e intercambio desarrollado por la empresa propietaria. Por lo que ahora los amantes del café podrán comprar su bebida preferida con Bitcoin.

Microsoft

Microsoft: El gigante del software acepta bitcoins para pagar Xbox Live, juegos digitales, aplicaciones de Windows, entre otros, desde 2014.

Whole Foods

Whole Foods (Amazon, Inc.): Whole Foods acepta bicoins desde 2019. De igual manera, Crate and Barrel y Nordstrom comenzaron a implementarlas gracias a Flexa (empresa de pagos) en asociación con Winklevoss Gemini.

AT&T

AT&T: La compañía de telecomunicaciónes comenzó a aceptar BTC desde 2019 en asociación con BitPay. AT&T es un importante lider en telefonía celular, televisión por cable e internet de alta velocidad.

Overstock

Overstock: Overstock.com sorprendió a todos al convertirse en el primer minorista importante en aceptar bitcoins desde 2014, en tiempos en que el dinero imaginario de internet solo tenía valor en los más visionarios.

Home Depot

Home Depot: La tienda enfocada en materiales y herramientas de construcción comenzó a aceptar esta moneda virtual a partir de 2019 a través de Flexa.

Pay Pal

Pay Pal: El servicio que te permite pagar, enviar dinero y aceptar pagos sin complicaciones se convirtió en uno de los primeros innovadores en pagos de fintech en abril de 2021.

Twitch

Twitch: La importante plataforma de Streaming en la que puedes encontrar transmisiones en vivo de eSports y otros eventos vinculados con videojuegos acepta el pago de donaciones a los credores de contenido que usan bitcoin, ether (ETH), litecoin (LTC) y bitcoin cash (BCH).

Etsy

Etsy: La empresa estadounidense dedicada a la compraventa de artículos de artesanía y decorativos vintage en línea facilita que los comerciantes que operan sus propias tiendas independientes acepten bitcoins para pagos.

SE