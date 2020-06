Bares y discotecas piden diálogo con autoridades para reabrir

Al iniciar la pandemia de COVID-19 en Jalisco, en marzo, bares, discotecas y centros de espectáculos fueron los primeros en cerrar.

Y, pese a que distintos rubros ya comenzaron su reapertura, estos aún no tienen certeza de los protocolos que implementaran ni cuando podrán hacerlo.

Para tener una representación y transmitir las necesidades a los gobiernos estatales y municipales, conformaron el Consejo de Bares Discotecas y Centros de Espectáculos de Jalisco (Conbar).

Miguel Ángel de Miguel vicepresidente de la asociación señaló que actualmente hay más de 10 mil negocios de la industria en todo el Estado. Sin embargo por ahora solo se han asociado alrededor de 200, aunque buscarán alcanzar al resto, no solo de Guadalajara o Zapopan, sino de municipios aledaños, con el fin de crear un vínculo con la sociedad y el gobierno.

Por su parte el secretario, Ramón González indicó que de 2016 a 2019 tienen conteo de cinco mil licencias de giros ligados a restaurantes y representados por Canirac, pero hay mil 430 lugares -solo bares o discotecas- cerrados y sin representar. De estos hay 100 mil desempleados.

Además que dos de cada 10 lugares cerraron definitivamente y se puede incrementar a 45%, pues no han llegado a negociaciones en cuanto a rentas y, de reabrir, sería con menos aforo del que necesitan para sobrevivir.

Cesar García, el presidente, resaltó que además de las deudas ya obtenidas, habrá más costos para implementar los protocolos que se necesitan.

“Lo difícil no es abrir, sino soportar lo que viene con menos ingresos, porque sabemos que todos los sectores han sido golpeados”, apuntó.

Mientras que el secretario agregó que con aforos de 25 o 30% será difícil operar, ya que tienen que tener mínimo la mitad de las ventas que tenían antes de cerrar para seguir operando.

Además, hay cerca de 25 mil empleos indirectos como proveedores y 35% de ellos ya han cerrado para siempre.

“No tenemos certidumbre de cuando será la reapertura o medidas de seguridad, estamos creando una serie de protocolos que vamos a presentar a las autoridades”, expresó.

Agregó que para esto, se han basado de otros países donde ya abrieron como Francia, Berlín y Suecia.

González también informó que las pérdidas de los lugares que cerraron definitivamente es de 10 millones de pesos (MDP), mientras que los que siguen sobreviviendo rebasa los 100 MDP. Y muchos tienen además deudas de créditos en bancos.

“La lucha no es por generar ganancia, sino por sobrevivir. Semana con semana nos enfrentamos a seguir pagando rentas y no hay apoyo para los empresarios de bares y discotecas. Buscamos sentarnos a dialogar con la autoridad, presentar datos y números porque a lo mejor no saben a qué nivel tenemos la problemática”, dijo García.

NR