Banorte cancela corresponsalías desde el Oxxo

Desde marzo pasado, los depósitos en cuentas de Banorte desde las cajas de Oxxo quedaron suspendidos y actualmente ambas firmas se encuentran en pláticas para su posible renovación, informó el director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez.

Al presentar su reporte del primer trimestre del año, el directivo descartó que la terminación del convenio afecte las operaciones del banco: "Son programas anuales que se pueden renovar o no. Estamos en posibles negociaciones".

Con este cambio, Banorte queda con poco más de nueve mil 700 corresponsales bancarios, desde los cuales sus clientes pueden realizar depósitos a cuentas, pago de tarjetas y créditos, entre otros servicios.

"Lo de las corresponsalías es como un matrimonio y solamente si los dos quieren estar casados, pero con cláusulas de escape. Cada año se revisan y no nos convenía a los dos. Esto no quiere decir que mañana no les anunciemos que volvemos a estar con ellos", dijo.

Incrementa ganancias. En el primer trimestre del año, Banorte reportó una utilidad neta de nueve mil 932 millones de pesos, es decir, 47% más respecto al mismo periodo de 2018.

Dicha utilidad está compuesta por un ingreso extraordinario neto de impuestos de mil 183 millones de pesos, que se originó al concretarse la liquidación de Banorte USA.

El grupo reportó un crecimiento en su cartera de crédito vigente de 22%, con un saldo de 762 mil millones de pesos. En crédito al consumo reportó 272 mil millones de pesos en su cartera, un crecimiento de 10% respecto del mismo periodo de 2018.

Mexicanidad. Sobre la eliminación de la marca Bancomer por parte de BBVA, Marcos Ramírez comentó que es bienvenido para la competencia y que Banorte se queda como el grupo mexicano que compite en el segundo lugar entre los grupos financieros que operan en el país.

OA