Aprende a usar adecuadamente tu tarjeta de crédito

Hacer compras y pagos de manera online con las tarjetas de crédito ha sido un buena opción para acatar las reglas de sana distancia y aislamiento derivadas de la emergencia sanitaria, sin embargo, este ejercicio debe hacerse de manera consciente y oportuna para no caer en complicaciones económicas en las semanas siguientes de haber hecho uso de ellas.

El profesor Luis Gerardo Estrada, de la escuela de empresariales de la Universidad Panamericana (UP), comparte que esencialmente, el usuario de tarjetas de crédito debe estar al tanto de sus fechas de corte y de pago, siempre tratando de liquidar en su totalidad la deuda “para no generar una bola de nieve” que después no podrá controlar si sólo decide hacer los pagos mínimos, puesto que los intereses lo consumirán.

“Las tarjetas de crédito son una herramienta de financiamiento para las personas. Yo puedo financiarme hasta por 45 días si sé aprovecharlas, si conozco mi fecha de corte, mi fecha de pago y mi límite de crédito. Imaginemos que mi fecha de corte es el día 15 y mi fecha de pago es el día 25, si yo hago una compra el día 16, voy a tener que pagar la deuda hasta el próximo mes. Por eso, el hecho de conocer (estos datos) te va ayudar a alargar un poco el periodo en el cual tendrías que pagar”.

Otro punto importante que destaca es no gastar más de lo que se puede pagar: “Hay que conocer nuestro límite de endeudamiento (partiendo) de lo que nuestro presupuesto nos lo permite y toparlo. Hay que entender también que nuestra tarjeta de crédito no es un dinero extra, sino un medio de pago, hay gente que confunde su límite de crédito con un aumento de sueldo porque se lo acaban de subir a 30 mil pesos, ¡ojo!, eso no quiere decir que ese dinero sea suyo, sólo es un monto que le prestan y que en caso que lo quiera utilizar, pues hay que pagarlo y si se hace fuera de tiempo, hay que pagar intereses, y estos suelen ser muy caros”. Recuerda que hay tarjetas que van del 25 al 70 por ciento de interés anual.

“Siempre hay que tener en mente que cuando estemos pasando la tarjeta de crédito (después) hay que pagar. Luego hay gente que se emociona comprando en tiempos de ocio o cuando no tenemos nada qué hacer, y ahora con la facilidad de las compras online podemos caer en ese problema, por eso hay que tenerlo bien considerado”.

Emergencias e imprevistos

Cada persona es libre de hacer uso de su tarjeta de crédito de la manera que más lo crea conveniente, pero el especialista reflexiona que en días como estos, las compras que se hagan con la tarjeta de crédito podrían ser para salir de una emergencia o un imprevisto, que no sea por deseo y siempre tratando de buscar cómo solventarlas. Sin embargo, recuerda que aunque las tarjetas no son artículos de primera necesidad, sí financian a los usuarios por ciertos periodos de tiempo.

“¿Quién las puede usar? Quien sepa trabajarlas, sino sabes lo mínimo de la tarjeta como fechas de pago y corte, o cómo se emplean, no las uses”, o previamente asesorarse para sacarles el mejor provecho posible.

Y es que otro de los beneficios que puede dar el hecho de contar con una tarjeta, es que al hacer los pagos y las compras de manera online, el usuario no se expone a la inseguridad que reina en el país; además de que puede prevenir el contagio del COVID-19 al estar en contacto con grupos de personas en lugares públicos, por ejemplo.

Finalmente, Luis Gerardo reitera que el usuario tiene que tomar en cuenta hasta qué punto se puede endeudar al día, a la semana, o al mes, dependiendo de cómo le funcione a cada quien el llevar el control de sus gastos.

SABER MÁS

Tómalo en cuenta

Conoce la fecha de corte y de pago de tu tarjeta, así también el límite de crédito.

Busca el plástico que genere menor anualidad y tasa de interés

Liquida las deudas de la tarjeta en su totalidad para evitar interés.

Aprovecha los meses sin intereses.

Diferencia entre un deseo y una necesidad antes de hacer una compra.

No gastes más de lo que puedes pagar.

A través de la aplicación de tu banco o del emisor de la tarjeta, revisa tus movimientos continuamente.

JL