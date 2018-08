Apoyan con 15 MDP a industrias creativas

Con 10 millones de pesos otorgados por el Fideicomiso de Ciudad Creativa Digital (CCD), y cinco millones de pesos más que pondrá el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYTJAL), se anunció la operación del Fondo de Inversión para las industrias creativas, en un evento encabezado por el gobernador Aristóteles Sandoval en Casa Jalisco.

Como anunció EL INFORMADOR, este fondo buscará incentivar en su primer año al menos a diez proyectos en las áreas de animación, videojuegos y efectos visuales, que sean originarios de Jalisco. El presidente del fideicomiso de CCD, Julio Acevedo, anunció que pondrá a disposición el 60% de uno de los cinco pisos del Edificio A de Ciudad Creativa, para que las empresas que ganen el Fondo puedan desarrollarse.

“El Fondo tiene como objetivo impulsar el desarrollo y la producción de la propiedad intelectual para medios creativos y digitales”, resumió Julio Acevedo, quien añadió que será COECYTJAL el organismo que elegirá a los proyectos ganadores.

El titular del Fideicomiso de CCD aprovechó para hacer un balance del proyecto frente al gobernador de Jalisco. “Del encargo que me confió, me permito informarle que estarán concluidos los proyectos catalizadores a los que nos comprometimos, hemos logrado la construcción del primer complejo con los Edificios A y C, y la restauración de la Casa Baeza”, indicó Acevedo.

Aristóteles Sandoval, titular del ejecutivo estatal, aseguró que su gobierno ha logrado reducir la desigualdad mediante políticas de impulso a las industrias creativas y la economía digital, y recordó que desde el 2013, se han invertido 329 millones de pesos en fondos concurrentes para apoyar la ciencia y la innovación en Jalisco

Jalisco está a la vanguardia de esta revolución digital. Sabemos ver hacia el futuro y estamos más listos que nunca.



Conoce la convocatoria en https://t.co/XaDge5dco7, tienes hasta el 22 de agosto para inscribirte. pic.twitter.com/LOFUh8yWVy — Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) 6. August 2018

“En 2013 fuimos el primer estado del país que implementó una política de desarrollo en torno a las industrias culturales y creativas, nuestro trabajo ha sido cambiar una inercia de desarrollo que se centraba en la promoción, a un modelo de gestión sectorial que impulse una visión desde la economía creativa”, afirmó.

Con el Lanzamiento del "Fondo para el Desarrollo de las Industrias Creativas SICYT, COECYTJAL, @CCDJALISCO", estamos respaldando a nuestros emprendedores para que den el siguiente paso. pic.twitter.com/KN9ZIw6coB — Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) 6. August 2018

El director de la Asociación Jalisciense de Industrias Creativas (AJIC), Gabriel Torres Espinoza, agregó que el nuevo Fondo logrará “retener, incentivar, multiplicar el talento creativo que, si bien ya existe en Jalisco, les representa un buen aliciente público. No es el fondo que esperábamos todavía, pero es un primer esfuerzo”.

