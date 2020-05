Aislamiento detona aumento de hasta cuatro veces en recibos de la luz

Desde hace dos años, Sergio López y su papá pagan menos de 400 pesos por el servicio de energía eléctrica en casa. Por ello les sorprendió que el último recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue de mil 500.

“Aumentó demasiado. Mi papá y yo tenemos un negocio… y desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche la pasamos trabajando allí. Cuando llegamos a la casa prendemos la luz, la tele, la computadora… pero no hemos cambiado (con el confinamiento)”, dice Sergio.

Aunque el aislamiento por el coronavirus detonó que desde marzo pasado haya más gente en sus hogares, provocando un mayor consumo por el uso de televisores o dispositivos, Sergio critica el incremento porque sus actividades son las mismas en casa, por lo que acudirá a la Comisión. “No puedo cubrir esa cantidad… las ventas del negocio bajaron 70 por ciento”.

Un sondeo realizado con cibernautas de esta casa editorial revela aumentos de hasta cuatro veces en los últimos recibos. El ejercicio generó mil 200 comentarios. En la mayoría arremeten contra la CFE.

“El bimestre pasado pagué 292 pesos y en éste, mil 023”, cuestiona Felipe García. “De 300 ahora me llegó de mil 334 pesos”, lamenta Agustín Cuevas.

"Es inflacionario"

Desde abril pasado, los consumidores del segmento básico pagan un aumento de 0.23% por cada kilowatt, adicionales al costo que se tenía en marzo, de acuerdo con la CFE, que en días pasados rechazó que el incremento es del cuatro por ciento.

Los cargos de las tarifas finales del suministro básico para uso doméstico son determinados por la Secretaría de Hacienda.

Ni con los subsidios libran aumento en recibos de luz

En su último recibo por el servicio de energía eléctrica, Carlos Vázquez recibió un subsidio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 538.2 pesos. Sin embargo, eso no impidió que se convirtiera en el más alto desde hace más de 10 años que tiene viviendo en la colonia La Estancia, en Zapopan. En días pasados tuvo que pagar mil 078 pesos.

El recibo pasado fue por 516 pesos, correspondiente al periodo del 13 de enero al 11 de marzo, con un consumo de 344 kilowatts-hora (kwh). “Eso es más o menos el promedio de lo que nosotros consumimos”, pero en el último bimestre, dice, el consumo fue de 507 kilowatts-hora.

Acepta que está trabajando desde su casa por la cuarentena. “Pero hay un dato curioso: el año pasado estaba trabajando en mi casa en el mismo periodo, de marzo a mayo… y en junio me salí. En aquel tiempo que estaba trabajando en mi casa, nunca pagué un recibo de tanto dinero. Lo máximo, si acaso, fueron 670 pesos”.

En su casa viven cinco personas, pero sólo uno de sus hijos toma clases en línea. “Lo que más se usa son los celulares. Y el consumo de energía de un celular, pues es mínimo”.

Aclara que no se inconformó ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque sólo pierde tiempo. “A un amigo le pasó lo mismo. Su consumo del periodo pasado fue de 315 kilowatts-hora, con 417 pesos; ahora su consumo se incrementó a 448 kilowatts-hora y pagó 875 pesos”.

En el caso de Óscar Martínez, quien vive en Jardines de la Cruz Oriente, en Tonalá, su consumo se triplicó. El recibo pasado fue de 180 pesos, pero el último bimestre llegó de 543 pesos.

Comenta que no ha tenido cambios importantes en su rutina por el tema de la pandemia, pues vive solo. “Tomé la decisión de pagarlo, en espera del próximo recibo”.

Los incrementos registrados en el último bimestre provocan la molestia de usuarios. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

Condonación de los pagos, sin respuesta

Para atender la crisis económica por la que atraviesa el país, algunos legisladores federales han solicitado a la CFE reducir la tarifa de energía eléctrica, condonar los pagos y brindar facilidades a quienes han perdido su empleo, entre otros, pero no han recibido respuesta positiva.

La semana pasada, el diputado panista, Carlos Castaños, se sumó a estas peticiones para que se otorguen prórrogas. “En plena pandemia y crisis económica se han registrado incrementos en las tarifas, recibos sumamente altos y cortes del servicio a quienes no han tenido la posibilidad de pagar sus recibos a tiempo”. Pidió también modificar el cobro del servicio para aplicar la tarifa más baja a todos los rangos de consumo y evitar que continúen los incrementos denunciados por los ciudadanos.

Los consumos

La Secretaría de Hacienda y la CFE llegaron a un acuerdo que evita que las tarifas domésticas de bajo consumo sean reclasificadas como de alto consumo.

Si el consumo aumenta pagará el precio de los excedentes bajo su mismo esquema tarifario sin volverse usuario de alto consumo. Sin embargo, ni eso frenó el fuerte aumento en los recibos.

Los clientes domésticos dejan de recibir el beneficio del subsidio cuando el promedio mensual del consumo, en un año, es mayor al límite del alto consumo para cada localidad, por lo que el servicio se empieza a facturar en tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC).

Los usuarios de la tarifa 1, que representan 54%, consumen mensualmente en promedio 85 kwh. Y en las regiones templadas como la Ciudad de México, Guadalajara o Puebla, se aplica la tarifa 1, la cual subsidia menos kilowatts-hora.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Debieron congelar el incremento...”

Héctor Iván del Toro (académico de la Universidad de Guadalajara).

Para Héctor Iván del Toro, las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad “debieron congelar el incremento de la tarifa” que se tiene programada para este año.

“La CFE mencionaba que los gastos eran muy pequeños porque representaban .008 por cada kilowatt utilizado por hora. Aunque se escucha que es muy insignificante, comúnmente, ante el cúmulo de datos que se deben implementar para el uso de una casa, esto trae consigo un impacto oneroso”.

Recuerda que se está realizando trabajo desde casa y los jóvenes se conectan para recibir las clases en línea. “Al tener tantas personas en un mismo lugar se utilizan varios aparatos electrónicos. Esto provoca un gasto adicional”.

Indica que esto afecta directamente el bolsillo de las personas, ante la reducción de sueldos y la pérdida de empleos.

Insiste en que el aumento de la tarifa, aunque sea inflacionario, afecta la economía de las familias. “La población se encuentra muy golpeada por la situación de la pandemia y por la pérdida de empleos”.

TESTIMONIOS

“Llueven” quejas

Este medio de comunicación aplicó un sondeo con cibernautas sobre los aumentos en los recibos de la CFE. El ejercicio registró más de mil 200 comentarios en dos días:

“El recibo me aumentó de 700 a tres mil 127 pesos. Yo no tenía contemplado el extra que me cobraron. Pagué la mitad porque fui a reclamar y me dijeron que tenía que pagar”.

Faty López.

“De un promedio de 850 pesos, el último recibo me llegó de dos mil 891. Corresponde a una casa particular… y no tengo aire acondicionado. Fue demasiado el incremento”.

Juan Ramón Ramos.

“Mis consumos anteriores eran menores a los 300 pesos. Somos dos personas en casa y ahora nos llegó de 937 pesos. Acudí a la CFE y argumentaron que ese había sido nuestro consumo y me hicieron pagarlo. Ya envié un mensaje a la Profeco”.

Ely Roldán.

“Mi recibo pasó de 450 a mil 500 pesos. Por supuesto que te cambia las finanzas familiares. El aumento equivale a la gasolina de dos semanas o a la despensa de una semana”.

Paco Rodríguez.

“Me llegó al doble, pero me estoy dando a la tarea de checar el consumo en el medidor. Se excedieron muchísimo”.

Lety Morales.

“Me llegó el cobro de mil 700 pesos extra por una equivocación que ellos cometieron, pero fue obligatorio pagarlo”.

Fernando Alcaraz.

“Pago en promedio 140 pesos en mi casa, pero el último recibo me llegó de mil 200 pesos. Yo no puedo pagar tanto dinero”.

Elena Gallardo.

“Pago 320 pesos cada dos meses, pero en el último recibo se disparó a mil 150 pesos. Me parece un abuso”.

Mario Martín.

“En mi caso subió 300%. Somos dos adultos y mi recibo salió en 752 pesos. Es un desbalance total”.

Adriana Burgos.

“¡Abusivos! De pagar 300 pasó a mil 500 pesos. Y nadie te da una solución”.

Verónica Guevara.

“Sí aumentó el recibo. El bimestre pasado pagué 292 pesos y en éste, mil 023 pesos”.

Felipe García.

“Exageradamente. De 300 pesos ahora me llegó de mil 334 pesos”.

Agustín Cuevas.

“De 300 pesos me llegó de mil 500 pesos. Y por las bajas ventas no puedo pagarlo”.

Gabriela Flores.

“De 257 pasó a mil 017 pesos. Y no hago trabajo en casa, seguimos con la misma rutina”.

Carmen Torres.

CLAVE

Buenas prácticas

Ahorros. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, para la eficiencia y el ahorro de la energía eléctrica en los hogares, es necesario el cambio de hábitos y el uso de tecnologías eficientes, lo cual ayudaría a la economía y la salud.

Acción. Precisó que se deben revisar continuamente las instalaciones eléctricas, desconectar los aparatos cuando no se utilizan y darles mantenimiento preventivo y correctivo. Eso también ayudará a reducir el impacto del calentamiento global y el cambio climático.

Ante el confinamiento, la CFE advierte que el uso desmedido de las consolas incrementa hasta 10 veces el consumo de electricidad en los hogares. EL INFORMADOR/G. Gallo

Pide moderar uso de consolas

Mientras los ciudadanos se quejan por el aumento en los cobros en la energía eléctrica, la CFE lanzó una serie de recomendaciones para que se implementen medidas de ahorro en las casas.

Por ejemplo, destaca que reproducir videos de internet en la consola de videojuegos “te hará consumir 10 veces más electricidad”. Por ello, invita a los usuarios a que activen la opción de ahorro de energía, desconectarla cuando no se use, mantener su software actualizado, limpiarla y que esté bien ventilada. También optar por el uso de laptop o tableta para ver este tipo de contenido.

Indica que los aparatos eléctricos, como la computadora, la cafetera y el horno de microondas, consumen energía al estar conectados, aunque no se utilicen. “Lo mejor es desconectarlos”.

“Los aparatos eléctricos que utilizan control remoto, fuente de poder o que tienen pantalla digital, siguen consumiendo energía aunque estén apagados”.

Para quienes tienen instalados aires acondicionados en sus hogares, la CFE remarca que se pueden lograr ahorros si se siguen algunos pasos: graduar la temperatura a 25 grados, limpiar los filtros una vez por semana, revisar el sistema completo dos veces por año, cerrar bien las puertas y ventanas para que no se escape el aire frío. La alerta es que el equipo con más de 10 años de antigüedad consume más electricidad.

Impugnarán orden contra acuerdo energético

El Gobierno de México, a través del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), informó que acatará las suspensiones definitivas emitidas a favor de las empresas de energías renovables, pero avisó que impugnará dichas decisiones judiciales que frenan su reciente acuerdo energético.

El 19 de mayo, empresas energéticas presentaron recursos de amparo ante un juez contra el polémico “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional”, emitido el 29 de abril, que obliga a frenar la puesta en marcha de centrales solares y eólicas durante la contingencia sanitaria.

Entre los demandantes están la empresa española FV Mexsolar XI, que construye un parque solar en Veracruz, y la mexicana Dolores Wind.

El pasado lunes, un juez federal especializado en competencia económica otorgó seis suspensiones definitivas a igual número de empresas que frenan el acuerdo.

Ante ello, en un comunicado emitido ayer, el Cenace ratificó que “atenderá lo señalado en las resoluciones en los términos en que fueron emitidas; no obstante, se harán valer los medios de impugnación que la ley otorga”.

Confirmó que fue notificado de seis resoluciones dictadas en los incidentes de suspensión, emitidas por un juez y vinculadas con diversos juicios de amparo promovidos por algunos generadores contra el citado acuerdo.

La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien dijo a los medios que el Gobierno respetará el derecho del sector privado de acudir a las instancias legales, pero también defenderá sus intereses.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha denunciado que las reglas del Cenace afectarán proyectos eléctricos en 18 Estados, con una inversión de más de 30 mil millones de dólares. Además, peligran 44 proyectos en construcción con más de seis mil 400 millones de dólares de inversión, denunciaron la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee).

Ambientalistas y empresarios han advertido que el Gobierno pretende usar el combustóleo residual de la refinación de Petróleos Mexicanos para las plantas termoeléctricas de la CFE, lo que resultaría en más contaminación.

