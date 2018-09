Acuerdo del TLCAN debe concluirse el 20 de septiembre: Guajardo

Los negociadores canadienses y estadounidenses tendrían que llegar a un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a más tardar el 20 de septiembre, con el fin de tener margen de maniobra para adaptar los textos a una realidad comercial trilateral, apuntó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

“Existe claramente la necesidad de tener un par de semanas, 10 días de horizonte para organizar lo que se va a presentar en cualquiera de los escenarios que se presente, entonces yo esperaría que en los próximos días o a más tardar la siguiente semana haya una solución (entre Canadá y EU)”, dijo.

Guajardo en el marco del Foro Económico México 2018, organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés). Guajardo aseguró que el interés de México sigue enfocándose en que Canadá se sume al barco del acuerdo y acompañe este proceso ya que la trilateralidad es un gran activo, pero no descarta otros escenarios.

“Nos interesa mucho el acompañamiento de Canadá en este proceso, NAFTA (TLCAN) es un acuerdo trilateral y su trilateralidad es un gran activo, ahora, si vemos que finalmente el escenario que no esperamos, pero que no es descartable, es que no hay acuerdo, México tienen que tomar el siguiente paso que es avanzar en el contexto de un acuerdo bilateral si es necesario”, reconoció Guajardo.

En caso de que el pacto terminara en una versión en donde los tres países de la región están involucrados, se tendrían que modificar cuatro o cinco temas, detalló el funcionario “Más que hablar de capítulos, te hablaría de cuatro o cinco temas, y uno de ellos, claramente, no es lo mismo integrar origen entre tres países que integrar origen entre dos países”, dijo Guajardo-

En este sentido, en el tópico de la regla de origen del sector automotriz, apuntó el subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio Garza, aún se están haciendo algunos ajustes en Washington.

En otro de los tópicos espinosos que aún están en las mesas en las pláticas bilaterales entre Canadá y EU destacan la apertura del mercado canadiense a productos lácteos de EU; la exención de las industrias culturales canadienses del acuerdo; y el Capítulo 19, sin embargo, Jean-Dominique Leraci, jefe adjunto de misión y ministro consejero comercial de la embajada de Canadá, apunta que su país realmente no tiene líneas rojas establecidas.

Canadá es el segundo socio comercial de EU y también de México, por lo que una salida de este país del TLCAN significaría que el intercambio comercial de la región se reduzca 48%. AFP/F. Brown

De regreso a Washington

Este miércoles, Kenneth Smith, jefe de negociación técnica para México en el acuerdo, arribó Washington para seguir trabajando en el ordenamiento de los textos finales del TLCAN.

“Tuvo que ir (Kenneth Smith) porque Canadá está en un proceso, y eso requiere a veces el punto de vista de nosotros y por eso es que estamos allá”, dijo Guajardo.

El traslado de Guajardo a la capital de EU dependerá de los anuncios que emitan Canadá y EU, aseguró el secretario.

De la misma forma, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, viajó el miércoles por la tarde a Washington, de acuerdo con una fuente citada por Reuters.