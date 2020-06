Abrirá mitad de negocios no esenciales en “Fase 0”

La reactivación económica en Jalisco comenzó ayer con la apertura de negocios no esenciales que cuentan con el distintivo del Gobierno estatal por haber cumplido con los lineamientos sanitarios ante la contingencia por COVID-19.

La autoridad estima que durante esta “Fase 0” podrán abrir hasta 90 mil, principalmente pequeños comercios de bajo impacto en movilidad como estéticas, carpinterías, herrerías, talleres de costura, florerías, mueblerías, agencias de autos y sitios de venta de pinturas y material eléctrico, entre otros.

Esta cifra representa la mitad de los 180 mil espacios no esenciales que operan en la Entidad.

Se informó que unos 370 mil empleados se reincorporarán a su lugar de trabajo de manera gradual hasta el 15 de junio.

Se han entregado 30 mil hologramas, aunque se han registrado alrededor de 65 mil empresas que buscan esta certificación.

Los establecimientos ubicados en plazas y corredores comerciales, los gimnasios, centros nocturnos y bares todavía no están contemplados en la primera etapa del plan, por lo que seguirán cerrados, pues generan aglomeraciones.

El Ejecutivo estatal hizo énfasis en que continúa el aislamiento social, principalmente para la población en situación de riesgo, y el uso obligatorio de cubrebocas.

El registro

Para los negocios no esenciales que aún no se registran, pueden hacerlo en la página https://sira.jalisco.gob.mx/

Más de 30 mil negocios en Jalisco ya acreditaron cumplir con los protocolos sanitarios para trabajar durante la pandemia. ESPECIAL

Distintivo no es igual a luz verde para abrir

Entre molestia y confusión, algunos comerciantes de la zona de Obregón, San Juan de Dios, Medrano y Centro Histórico abrieron porque contaban con su distintivo otorgado por el Gobierno del Estado, pero la autoridad aclaró que no forman parte de la “Fase 0” para operar.

“Las autoridades nos autorizaron para abrir teniendo engomado, cumpliendo con el protocolo sanitario y ahorita están los inspectores viniendo a cerrar cortinas y nos retiraron”, explicó Laura González, quien es vendedora de Obregón.

“Ya me había preparado. Tengo casi tres meses sin abrir. Se gastó para pintar y reacondicionar el lugar para cumplir con el protocolo”, agregó.

Virgilio Rodríguez, otro comerciante, lamentó la desinformación que hay de parte de las autoridades municipales, estatales y federales.

“Un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra, otro día te dicen que lo que dije ayer no lo dije o que entendieron mal todos”, añadió.

Por su parte, el Ayuntamiento de Guadalajara aseguró que se les había aclarado que estaban en un corredor comercial y no podían abrir porque están en espacios donde se puede acumular la gente dando pie a la propagación del virus.

“Hemos estado en contacto con ellos y esta información de que no podían abrir ya se les había comentado. Si hay alguno que otro que no se entera o no puso atención al mensaje del gobernador y abrió su negocio por eso pasó esta situación, pero es independiente de la entrega del distintivo”, aclaró Juan Manuel Munguía, coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.

Los que sí pueden abrir con distintivo

Principalmente pequeños comercios de bajo impacto en movilidad como estéticas, carpinterías, herrerías, talleres de costura, florerías, sitios que venden pinturas y material eléctrico, mueblerías y agencias de autos, entre otros.

Ayer hubo desorden en la información sobre cuáles giros sí podían abrir y cuáles no. EL INFORMADOR/G. Gallo

Ante fallas, piden más claridad en reapertura

Ante la confusión generada por las autoridades de los tres niveles de Gobierno para arrancar la reapertura de los negocios no esenciales en Jalisco, la Cámara de Comercio de Guadalajara pidió más claridad en la comunicación del desarrollo del plan.

Xavier Orendáin de Obeso, presidente de la Cámara, dijo que ayer hubo desorden en la información sobre cuáles giros sí podían abrir y cuáles no, por lo que solicitó mayor coordinación.

“Yo espero que la información fluya a todos los niveles. Es un hecho que hay empresarios que decidieron abrir y tenemos el reporte de petición de cierre de las zonas comerciales”, añadió.

De acuerdo con el dirigente de los empresarios, en las zonas comerciales fue donde más confusión hubo porque muchos de los vendedores ya contaban con el holograma para la reapertura.

“Sobre todo aquellos que pudieran estar en los inicios o fines de las zonas comerciales donde se les indicó cerrar aun teniendo los distintivos”, refirió.

Al menos 30 mil negocios de giros no esenciales ya cuentan con un holograma que los acredita para volver a funcionar, tras haber reunido los lineamientos sanitarios.

Los locales ubicados en plazas y corredores comerciales, así como gimnasios, centros nocturnos y bares los cerrará la autoridad porque aún no están contemplados dentro de la primera etapa del plan. Se explicó que no podrán operar a pesar de que tengan el distintivo debido a que generan aglomeraciones.

Quiebran 15 mil empresas

El Gobierno estatal estimó que, del potencial de unidades económicas existentes para la “Fase 0”, entre 10 y 15 mil no solicitaron distintivo debido a que ya se encuentran cerradas debido a la crisis económica por la pérdida de ventas, liquidez y endeudamiento.