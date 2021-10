AMLO dice que defenderán el decreto presidencial sobre "autos chocolate"

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) está en su derecho si decide impugnar el decreto presidencial para regularizar los autos “chocolate”, pero advirtió que lo defenderá en los tribunales.

"En el caso de los vehículos irregulares consideramos que se deben regularizar, podemos probar que se cometen muchos delitos con estos carros, no están regularizados, y además es la forma de mucha gente que no tiene para comprar un carro nuevo de tener un vehículo para trasladarse a su trabajo, de llevar a su hijo a la escuela y consideramos que no perjudica los distribuidores", dijo AMLO.

"Hay para todos, México está creciendo ahora ni siquiera hay disponibles carros, es más la demanda que la oferta, pero están en su derecho y nosotros vamos a defender nuestro decreto".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, AMLO dijo que su administración estará pendiente de la decisión que tomen los distribuidores automotrices.

"Vamos a estar pendientes de la resolución que tomen, pero es una facultad de nosotros. Está bien, están en su derecho (para impugnarlo), pero son visiones distintas".

López Obrador puso como ejemplo el caso de la reforma constitucional de la industria eléctrica.

"Los de Iberdrola tienen que defender su negocio, por llamarlo amablemente. Todos tenemos derecho, pero para eso está en este caso está el Poder Judicial y el Poder Legislativo".

La Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices (AMDA) dijo que impugnará el decreto de López Obrador, que tiene como fin la legalización de los llamados autos "chocolate" en la frontera norte del país.

MF